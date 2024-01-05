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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Помощь пострадавшей сироте из Нижнего Тагила оказывает «Русская Община»

«Работа идет»: «Русская Община» оказывает помощь семье избитой сироты в Нижнем Тагиле

5 января 2024, 11:02
Фото: Midjourney

Помощь пострадавшей сироте из Нижнего Тагила оказывает «Русская Община»

Представители «Русской Общины» параллельно ведут свою работу по сбору материала в деле об избиении девочки-сироты в Нижнем Тагиле.

Свое видеообращение к подписчикам сообщества «Вконтакте» записал представитель общества, представившийся Олегом. В нем он сообщил, что организация держит связь с опекунами девочки и оказывает всевозможную помощь, делая это деликатно и без привлечения внимания, чтобы не спугнуть представителей детей.

Также активисты движения ищут и других пострадавших от противоправных действий братьев.

Русская Община в данный момент оказывает помощь пострадавшей. В связи с тем, что есть тайна следствия, информация разглашению не подлежит. Следите за нашими новостями, — сообщил редакции Александр Боев, второй представитель организации.

Для информации, члены сообщества нацелены на возрождение культурных ценностей русского народа и занимаются объединением русских людей и организацией помощи в различных ситуациях, в том числе и в трудоустройстве.

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