«Работа идет»: «Русская Община» оказывает помощь семье избитой сироты в Нижнем Тагиле

Свое видеообращение к подписчикам сообщества «Вконтакте» записал представитель общества, представившийся Олегом. В нем он сообщил, что организация держит связь с опекунами девочки и оказывает всевозможную помощь, делая это деликатно и без привлечения внимания, чтобы не спугнуть представителей детей.