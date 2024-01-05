«Работа идет»: «Русская Община» оказывает помощь семье избитой сироты в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Свое видеообращение к подписчикам сообщества «Вконтакте» записал представитель общества, представившийся Олегом. В нем он сообщил, что организация держит связь с опекунами девочки и оказывает всевозможную помощь, делая это деликатно и без привлечения внимания, чтобы не спугнуть представителей детей.
Также активисты движения ищут и других пострадавших от противоправных действий братьев.
Русская Община в данный момент оказывает помощь пострадавшей. В связи с тем, что есть тайна следствия, информация разглашению не подлежит. Следите за нашими новостями, — сообщил редакции Александр Боев, второй представитель организации.
Для информации, члены сообщества нацелены на возрождение культурных ценностей русского народа и занимаются объединением русских людей и организацией помощи в различных ситуациях, в том числе и в трудоустройстве.