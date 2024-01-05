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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Льготные билеты в 26 городов появятся в аэропорту Екатеринбурга

Рейсы в 26 городов по льготной цене запустят из Екатеринбурга в 2024 году

5 января 2024, 16:04
Фото: 1MI

Льготные билеты в 26 городов появятся в аэропорту Екатеринбурга

Из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге в 2024 году будут запущены рейсы в 26 городов. Билеты продадут по льготной цене.

Более половины направлений будут спонсироваться из свердловского бюджета. Такое поручение выдвинул глава региона Евгений Куйвашев. На эти цели выделят 430 млн рублей, сообщили в аэропорту.

В 2024 году Свердловская область как и ранее будет частично компенсировать людям цену авиаперевозок по 14 направлениям. Были сохранены пользующиеся спросом пассажиров перелеты и добавлены два новых. Это города Архангельск и Ульяновск.

Также в наступившем году возможно включение еще большего числа новых рейсов. Кроме того, при помощи бюджета региона в наступившем году подешевеют цены на перелеты в Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Новокузнецк и ряд других городов.

Подчеркивается, что 12 маршрутов авиарейсов получат средства из бюджетов разного уровня, в том числе федерального. Это коснется следующих городов: Нижневартовск, Ноябрьск, Пенза, Советский и другие направления.

По скидкам граждан перевезут авиаперевозчики «ЯМАЛ», «Ред Вингс» и другие российские авиаперевозчики.

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