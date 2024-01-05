«Русская община» о помощи избитой сироте, Рождество в колонии и аномальные морозы

Родители двух подростков, которые избили девочку в Нижнем Тагиле, привлечены к административной ответственности. Семейная пара обвиняется в плохом воспитании своих детей. В отношении их возбуждено дело. После того, как стала известна история с девочкой-сиротой из школы №56, семью Ибрагима Абдулкадырова, главного полицейского Нижнего Тагила, стали обвинять в затягивании расследования и связях с диаспорой. Обвинения коснулись и его сына — Гаджи Абдулова.