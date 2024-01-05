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Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

«Русская община» о помощи избитой сироте, Рождество в колонии и аномальные морозы

«Русская община» о помощи избитой сироте, Рождество в колонии и аномальные морозы

5 января 2024, 17:02
Фото: Midjourney
Помогать семье избитой школьницы из Нижнего Тагила взялась «Русская община». На родителей братьев-мигрантов завели дело. Рождественское меню заключенных Тагила, а также крупные суды в Свердловской области и грядущие аномальные морозы: самое важное, что произошло за 5 января в Нижнем Тагиле.

«Русская община» решила оказать помощь пострадавшей сироте из Нижнего Тагила. Волонтеры собирают всю возможную информацию по делу об избиении девочки. Представитель «Русской общины» в Нижнем Тагиле — Олег, записал видеообращение, в котором он рассказал, что организация поддерживает связь с опекунами девочки и оказывает помощь, стараясь не привлекать внимание к этому, пока не соберут достаточно достоверных сведений о ситуации.

«Работа идет»: «Русская Община» оказывает помощь семье избитой сироты в Нижнем Тагиле
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Родители двух подростков, которые избили девочку в Нижнем Тагиле, привлечены к административной ответственности. Семейная пара обвиняется в плохом воспитании своих детей. В отношении их возбуждено дело. После того, как стала известна история с девочкой-сиротой из школы №56, семью Ибрагима Абдулкадырова, главного полицейского Нижнего Тагила, стали обвинять в затягивании расследования и связях с диаспорой. Обвинения коснулись и его сына — Гаджи Абдулова.

Депутат и сын главы полиции Гаджи Абдулов прокомментировал нападение мигрантов
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Осужденные, находящиеся в ИК-13 «Красная утка», получат особое питание в честь наступающего праздника. В меню включены борщ на мясном бульоне, гуляш из говядины, салат «Витаминный» и компот. Представители ГУФСИН отметили, что меню получилось разнообразным, невероятно вкусным, выглядит аппетитно и пахнет просто великолепно.

«Борщ, салат и компот»: как отпразднуют Рождество заключенные Нижнего Тагила
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Общество с ограниченой ответственностью «Лев» сейчас защищает свою репутацию в суде. С него требуют сотни миллионов госструктуры, а также МУП намерен взыскать с компании долг за грязную воду. Информацию о крупных арбитражных делах, рассмотренных в Свердловской области в ноябре, предоставил TagilCity.ru.

Честь «Льва» и иск за воду. Крупные арбитражные дела в Свердловской области за ноябрь
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В Свердловской области ожидается аномально низкая температура, которая опустится ниже нормы на семь градусов. Это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, включая аварии на объектах ЖКХ и ТЭК, перебои с электроэнергией, пожары и дорожные происшествия. Есть также риск обморожения людей. Штормовое предупреждение было объявлено 5 января 2024 года.

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