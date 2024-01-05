«Русская община» о помощи избитой сироте, Рождество в колонии и аномальные морозы

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
«Русская община» решила оказать помощь пострадавшей сироте из Нижнего Тагила. Волонтеры собирают всю возможную информацию по делу об избиении девочки. Представитель «Русской общины» в Нижнем Тагиле — Олег, записал видеообращение, в котором он рассказал, что организация поддерживает связь с опекунами девочки и оказывает помощь, стараясь не привлекать внимание к этому, пока не соберут достаточно достоверных сведений о ситуации.
Родители двух подростков, которые избили девочку в Нижнем Тагиле, привлечены к административной ответственности. Семейная пара обвиняется в плохом воспитании своих детей. В отношении их возбуждено дело. После того, как стала известна история с девочкой-сиротой из школы №56, семью Ибрагима Абдулкадырова, главного полицейского Нижнего Тагила, стали обвинять в затягивании расследования и связях с диаспорой. Обвинения коснулись и его сына — Гаджи Абдулова.
Осужденные, находящиеся в ИК-13 «Красная утка», получат особое питание в честь наступающего праздника. В меню включены борщ на мясном бульоне, гуляш из говядины, салат «Витаминный» и компот. Представители ГУФСИН отметили, что меню получилось разнообразным, невероятно вкусным, выглядит аппетитно и пахнет просто великолепно.
Общество с ограниченой ответственностью «Лев» сейчас защищает свою репутацию в суде. С него требуют сотни миллионов госструктуры, а также МУП намерен взыскать с компании долг за грязную воду. Информацию о крупных арбитражных делах, рассмотренных в Свердловской области в ноябре, предоставил TagilCity.ru.
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