Стало известно, что грозит матери выброшенной из окна девочки

До 20 лет заключения грозит папе девочки. Адвокат Сергей Колосовский рассказал Е1, какое наказание может ждать мать малышки. Он подчеркнул, что, так как мама скрыла от полиции то, что отец выбросил ее в окно, то она как минимум попадает под статью 125 УК РФ — оставление в опасности.