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Posted Сегодня, 16:40

Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Какое наказание грозит матери выброшенного из окна ребенка

Стало известно, что грозит матери выброшенной из окна девочки

5 января 2024, 16:40
Фото: Midjourney

Какое наказание грозит матери выброшенного из окна ребенка

Стало известно, что грозит маме девочки, которую выбросили из окна. Отца, который сделал это, могут посадить в тюрьму на срок до 20 лет.

Свердловский адвокат рассказал, какова вероятность, что женщина тоже получит срок. Обвиняемый в произошедшем мужчина уже заключен под стражу.

За решеткой он должен пробыть два месяца. Мужчину обвиняют в убийстве дочки.

Следствие полагает, что 30 декабря после ссоры с женой он выгнал женщину из дома, после чего выбросил из окна дочку. Она скончалась.

Мама ребенка обратилась в полицию, тем не менее 31 декабря, на следующий день после пропажи ребенка, она отмечала Новый год. Тело ребенка было найдено только 3 января около подъезда дома на улице Посадской.

До 20 лет заключения грозит папе девочки. Адвокат Сергей Колосовский рассказал Е1, какое наказание может ждать мать малышки. Он подчеркнул, что, так как мама скрыла от полиции то, что отец выбросил ее в окно, то она как минимум попадает под статью 125 УК РФ — оставление в опасности.

Кроме того, по данным юриста, ее могут привлечь за неисполнение родительских функций. В общей сложности женщине может грозить до четырех лет тюрьмы.

Напомним, что выбросивший девочку из окна отец был пьян. Малышке был один год. В сугробе девочка пролежала четыре дня.

Тело нашли в сугробе. Пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна в Екатеринбурге
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