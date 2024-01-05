Топ-менеджерам в Екатеринбурге в 2023 году предлагали зарплату в 170 тысяч

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Этим специалистам предлагают заработную плату от 157 до 170 тысяч, отметили в специалисты сервиса HeadHunter.
Эти вакансии показали прирост по зарплате по сравнении с прошлым годом (от 1300 до 38 700 рублей).
Отмечается, что в настоящий момент на уральском рынке труда выделяются и другие интересные факты. К примеру, в регионе увеличивается число вакансий для маломобильных граждан.
Средняя заработная плата в прошлом, 2023 году, в регионе составила 55,4 тысячи рублей (больше, чем годом ранее, на 6700). Кроме того, жителей Свердловской области стали чаще приглашать на работу за границу.
Ранее сообщалось, что зарплата тагильских врачей признана одной из самых квысоких на Урале. Например, молодые специалисты УЗИ без опыта могут зарабатывать порядка 100 тысяч.