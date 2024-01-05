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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Фальшивые гранаты нашли в аэропорту Перми

В Перми девушка во второй раз «заложила гранаты» в аэропорту

5 января 2024, 13:08
Фото: Midjourney

Фальшивые гранаты нашли в аэропорту Перми

В аэропорту Перми одна и та же девушка уже во второй раз «заложила» фальшивые гранаты. ЧП произошло уже второй раз за два месяца.

«Заказ» на муляжи взрывчатых устройств делает одна и та же девушка. Об этом сообщает «Урал Мэш».

Прошлые гранаты нашли в Большом Савино. Из-за подозрительной находки пришлось вызывать специалистов и эвакуировать всех людей. В результате выяснилось, что одна москвичка просто заказала сувениры своему папе.

Второй раз подобное произошло 3 января. Спецслужбы нашли нечто, напоминающее Ф-1 и гранатомет ВОГ-25. Все это оказалось не настоящим и отправленным этой же москвичкой.

Позднее выяснилось, что муляжи девушка заказывала из Китая для того, чтобы перепродать.

Напомним, что в ноябре в Нижнем Тагиле происходили массовые ложные минирования. Неизвестные «минировали» торговые центры.

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