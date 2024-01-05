В Перми девушка во второй раз «заложила гранаты» в аэропорту

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
«Заказ» на муляжи взрывчатых устройств делает одна и та же девушка. Об этом сообщает «Урал Мэш».
Прошлые гранаты нашли в Большом Савино. Из-за подозрительной находки пришлось вызывать специалистов и эвакуировать всех людей. В результате выяснилось, что одна москвичка просто заказала сувениры своему папе.
Второй раз подобное произошло 3 января. Спецслужбы нашли нечто, напоминающее Ф-1 и гранатомет ВОГ-25. Все это оказалось не настоящим и отправленным этой же москвичкой.
Позднее выяснилось, что муляжи девушка заказывала из Китая для того, чтобы перепродать.
Напомним, что в ноябре в Нижнем Тагиле происходили массовые ложные минирования. Неизвестные «минировали» торговые центры.