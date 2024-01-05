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Published Сегодня, 12:11

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Updated Сегодня, 12:13

Толпа людей устроила облаву на водителя в Тюмени

В Тюмени толпа с пистолетами устроила облаву на водителя в стиле 90-х

5 января 2024, 12:11
Фото: 1MI

Толпа людей устроила облаву на водителя в Тюмени

В одном из дворов Тюмени произошла облава в стиле 90-х. Толпа людей набросилась на водителя на улице Муравленко.

По словам очевидцев, нападавших было пятеро. Все они были с бородами. Охоту они устроили на водителя черного автомобиля марки Volkswagen.

Судя по кадрам с места ЧП, опубликованным «Урал Мэш», выезд со двора водителю перекрыли двумя автомобилями. После этого пятеро мужчин вышли и стали обстреливать водителя, пока не попали в цель.

В какой-то момент злоумышленники покинули место преступления. Раненого мужчину отвезли в приемное отделение.

Ранее сообщалось, что самбист и предприниматель устроили перестрелку в Екатеринбурге. Это произошло в ТРЦ «Гринвич».

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#Криминал#Автомобиль#Тюмень#Водитель#18+#Екатеринбург#Пистолеты#Дарья Сорокина
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