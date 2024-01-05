В Тюмени толпа с пистолетами устроила облаву на водителя в стиле 90-х

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
По словам очевидцев, нападавших было пятеро. Все они были с бородами. Охоту они устроили на водителя черного автомобиля марки Volkswagen.
Судя по кадрам с места ЧП, опубликованным «Урал Мэш», выезд со двора водителю перекрыли двумя автомобилями. После этого пятеро мужчин вышли и стали обстреливать водителя, пока не попали в цель.
В какой-то момент злоумышленники покинули место преступления. Раненого мужчину отвезли в приемное отделение.
Ранее сообщалось, что самбист и предприниматель устроили перестрелку в Екатеринбурге. Это произошло в ТРЦ «Гринвич».