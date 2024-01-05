«Вагон 2 часа чинили под Челябинском»: екатеринбуржцы пожаловались на задержку поезда

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Речь идет о поезде 346 «Адлер-Нижневартовск». Пассажиры сообщают, что им пришлось стоять в поле под поселком Мюслюмово на протяжении трех часов.
Все это время поезд стоял неподвижно. Инцидент произошел 5 января. Об этом екатеринбуржцы рассказали в сообществе «Черный список Екатеринбург».
Внятного ответа ни от техподдержки, ни от представителей поезда нет. Со слов проводника, сломался поезд впереди на путях. До этого наш вагон чинили 2 часа под Челябинском. Сколько еще так нам стоять в поле? — жалуется екатеринбуржец.
Кроме того, есть у пассажиров и другая проблема. Часть пассажиров не рассчитывала на то, что придется столько времени провести в поезде, поэтому испытала нехватку еды. Они ходили по другим вагонам в поисках чего-то съедобного. Также в некоторых вагонах закончился кипяток.
Ранее сообщалось, что на Южно-Уральской железной дороге возникли технические неисправности, из-за этого были задержаны три поезда. Речь идет о поездах, курсировавших под Челябинском.