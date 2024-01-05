«Вагон 2 часа чинили под Челябинском»: екатеринбуржцы пожаловались на задержку поезда

Кроме того, есть у пассажиров и другая проблема. Часть пассажиров не рассчитывала на то, что придется столько времени провести в поезде, поэтому испытала нехватку еды. Они ходили по другим вагонам в поисках чего-то съедобного. Также в некоторых вагонах закончился кипяток.