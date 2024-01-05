Вместо отдыха лечение: жители Челябинска массово отравились роллами в Новый год

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Люди оформляли заказы в разные дни в период с 29 по 31 декабря. Через некоторое время у каждого после употребления в пищу появились высокая температура и рвота, а затем и диарея, сообщает 74.ru.
Известно, что в одной из семей роллы ели дети. В итоге вызвали врача ребенку. Фельдшер бригады скорой помощи при осмотре заболевших сказал, что причина кроется в кишечной инфекции. Сейчас вся семья вынуждена принимать лекарства вместо отдыха.
На момент публикации появилась уточняющая информация о приостановлении работы филиала заведения до окончания выяснения всех обстоятельств.
Ранее в Екатеринбурге Следственный Комитет России возбудил уголовное дело после выявленных нарушений в точках общепита.