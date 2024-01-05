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Published Сегодня, 05:09

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Updated Сегодня, 05:11

Жители Челябинска массово отравились роллами перед Новым годом

Вместо отдыха лечение: жители Челябинска массово отравились роллами в Новый год

5 января 2024, 05:09
Фото: 1MI

Жители Челябинска массово отравились роллами перед Новым годом

Массовое отравление пищей произошло с разными жителями микрорайона в Челябинске после употребления еды из суши-маркета.

Люди оформляли заказы в разные дни в период с 29 по 31 декабря. Через некоторое время у каждого после употребления в пищу появились высокая температура и рвота, а затем и диарея, сообщает 74.ru.

Известно, что в одной из семей роллы ели дети. В итоге вызвали врача ребенку. Фельдшер бригады скорой помощи при осмотре заболевших сказал, что причина кроется в кишечной инфекции. Сейчас вся семья вынуждена принимать лекарства вместо отдыха.

На момент публикации появилась уточняющая информация о приостановлении работы филиала заведения до окончания выяснения всех обстоятельств.

Ранее в Екатеринбурге Следственный Комитет России возбудил уголовное дело после выявленных нарушений в точках общепита.

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