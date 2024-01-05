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Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Неизвестный мужчина похитил пакет OZON в Нижнем Тагиле после отказа сотрудника

Во все тяжкие: мужчина похитил пакет «Озон» в Нижнем Тагиле

5 января 2024, 05:06
Фото: Midjourney

Неизвестный мужчина похитил пакет OZON в Нижнем Тагиле после отказа сотрудника

Фирменные пакеты «Озон» настолько привлекли внимание горожанина, что он решился на их присвоение себе в одном из пунктов выдачи в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошел 4 января на Ленинградском проспекте, сообщает «Инцидент Нижний Тагил». Внутрь пункта выдачи заказов зашел посетитель с личными вещами в руках и потребовал у сотрудника полиэтиленовый пакет. Но услышав мотивированный отказ, сменил требование на просьбу, а затем и вовсе предложил денег.

С 1 сентября 2023 года брендированные пакеты OZON стали платными и выдаются клиенту вместе с заказом при условии, если пакет был добавлен в корзину заказа и оплачен.

Сколько тебе дать? Дай, пакет пожалуйста, — попросил незнакомец у молодого парня.

Но получив снова отказ от слегка замешкавшегося от такой настойчивости парня, тагильчанин взял себе один и направился к выходу из помещения. Мужчину не смутило ни присутствие менеджера, ни наличие видеокамеры в помещении.

Скриншот из видеоСкриншот из видео
Скриншот из видеоСкриншот из видео
Скриншот из видеоСкриншот из видео
Скриншот из видеоСкриншот из видео
Скриншот из видео
Фото: Инцидент Нижний Тагил • Новости

Сотрудник маркетплейса, не желая мириться с таким поступком, бросил в спину «клиенту» нецензурную фразу и вышел вслед. Далее напряженный диалог уже продолжился на крыльце пункта выдачи. Слова быстро переросли в короткую стычку, в финале которой сотруднику удалось вернуть незаконно присвоенное.

Ранее в Нижнем Тагиле в «Бургер кинге» мужчина украл чужие джинсы и ремень.

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