Во все тяжкие: мужчина похитил пакет «Озон» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Инцидент произошел 4 января на Ленинградском проспекте, сообщает «Инцидент Нижний Тагил». Внутрь пункта выдачи заказов зашел посетитель с личными вещами в руках и потребовал у сотрудника полиэтиленовый пакет. Но услышав мотивированный отказ, сменил требование на просьбу, а затем и вовсе предложил денег.
С 1 сентября 2023 года брендированные пакеты OZON стали платными и выдаются клиенту вместе с заказом при условии, если пакет был добавлен в корзину заказа и оплачен.
Сколько тебе дать? Дай, пакет пожалуйста, — попросил незнакомец у молодого парня.
Но получив снова отказ от слегка замешкавшегося от такой настойчивости парня, тагильчанин взял себе один и направился к выходу из помещения. Мужчину не смутило ни присутствие менеджера, ни наличие видеокамеры в помещении.
Сотрудник маркетплейса, не желая мириться с таким поступком, бросил в спину «клиенту» нецензурную фразу и вышел вслед. Далее напряженный диалог уже продолжился на крыльце пункта выдачи. Слова быстро переросли в короткую стычку, в финале которой сотруднику удалось вернуть незаконно присвоенное.
Ранее в Нижнем Тагиле в «Бургер кинге» мужчина украл чужие джинсы и ремень.