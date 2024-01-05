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Updated Сегодня, 07:58

Автоинспекторы в ХМАО спасли застрявшего на трассе водителя

Водитель чуть не замерз насмерть в ХМАО в 30-градусный мороз

5 января 2024, 07:58
Фото: 1MI

Автоинспекторы в ХМАО спасли застрявшего на трассе водителя

Автоинспекторы в ХМАО помогли водителю ГАЗели из Свердловской области, который застрял на трассе.

По словам водителя, он ехал из свердловского города Полевской, по пути в какой-то момент у транспорта произошла поломка из-за 30-градусного мороза.

Сам исправить ситуацию мужчина не смог, а автомобилисты, которые проезжали мимо, не останавливались. При этом у него разрядился телефон, рассказали Ура.ру в пресс-службе МВД ХМАО.

Патрульные предложили водителю сесть в их служебный автомобиль, чтобы согреться и вызвали ему помощь. Приехавшие сотрудники полиции отбуксировали машину на СТО.

Напомним, в Нижнем Тагиле местные жители спасли собаку, которая чуть не замерзла в Ледовом городке. Сейчас ей ищут хозяев.

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