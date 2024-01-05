Водитель чуть не замерз насмерть в ХМАО в 30-градусный мороз

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
По словам водителя, он ехал из свердловского города Полевской, по пути в какой-то момент у транспорта произошла поломка из-за 30-градусного мороза.
Сам исправить ситуацию мужчина не смог, а автомобилисты, которые проезжали мимо, не останавливались. При этом у него разрядился телефон, рассказали Ура.ру в пресс-службе МВД ХМАО.
Патрульные предложили водителю сесть в их служебный автомобиль, чтобы согреться и вызвали ему помощь. Приехавшие сотрудники полиции отбуксировали машину на СТО.
Напомним, в Нижнем Тагиле местные жители спасли собаку, которая чуть не замерзла в Ледовом городке. Сейчас ей ищут хозяев.