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Две иномарки столкнулись на трассе Екатеринбург — Серов

Водитель Kia Spectra влетел в Hyundai Tucson на Серовском тракте. Есть пострадавшие

5 января 2024, 06:21
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Две иномарки столкнулись на трассе Екатеринбург — Серов

На Серовском тракте произошло столкновение между двумя машинами. В ЧП получили травмы трое человек. ДТП произошло 1 января 2024 года.

Водитель Kia неверно выбрал расстояние от автомобиля, который ехал впереди, в итоге он оказался на встречке, где случилось столкновение с Hyundai, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В аварии пострадали оба водителя, а также 55-летняя женщина, которая ехала на пассажирском сидении в Hyundai. Пострадавшие получили травмы разных степеней тяжести.

Напомним, 3 января 2024 года вблизи Каменска-Уральского водитель иномарки Opel попал в аварию и погиб на месте происшествия.

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