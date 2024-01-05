Водитель Kia Spectra влетел в Hyundai Tucson на Серовском тракте. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Водитель Kia неверно выбрал расстояние от автомобиля, который ехал впереди, в итоге он оказался на встречке, где случилось столкновение с Hyundai, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
В аварии пострадали оба водителя, а также 55-летняя женщина, которая ехала на пассажирском сидении в Hyundai. Пострадавшие получили травмы разных степеней тяжести.
Напомним, 3 января 2024 года вблизи Каменска-Уральского водитель иномарки Opel попал в аварию и погиб на месте происшествия.