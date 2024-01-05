Вытащили из кювета: машине скорой пришел на помощь дальнобойщик в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Машина скорой помощи оказалась на обочине в снежной ловушке, сообщает паблик «Дальнобойщики».
На помощь пришел водитель грузовой машины, он с помощью буксировочного троса вытащил застрявшего.
Ты помог, а она доехала и кому-то и жизнь спасла, — написал комментарий под видео подписчик паблика Дмитрий.
Инцидент произошел ночью. Сообщается, что ждать помощи пришлось почти три часа.
Ранее в Невьянске машину из кювета вытащили местные жители.