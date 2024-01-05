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Ночью на Урале машину скорой помощи вытащил из кювета водитель-дальнобойщик

Вытащили из кювета: машине скорой пришел на помощь дальнобойщик в Каменске-Уральском

5 января 2024, 07:09
Фото: 1MI

Ночью на Урале машину скорой помощи вытащил из кювета водитель-дальнобойщик

Дорожное происшествие с машиной скорой помощи произошло ночью в 20 километрах от Каменска-Уральского.

Машина скорой помощи оказалась на обочине в снежной ловушке, сообщает паблик «Дальнобойщики».

На помощь пришел водитель грузовой машины, он с помощью буксировочного троса вытащил застрявшего.

Ты помог, а она доехала и кому-то и жизнь спасла, — написал комментарий под видео подписчик паблика Дмитрий.

Инцидент произошел ночью. Сообщается, что ждать помощи пришлось почти три часа.

Ранее в Невьянске машину из кювета вытащили местные жители.

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