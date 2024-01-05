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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Отца, совершившего расправу над ребенком, поместили под стражу в Екатеринбурге

Взят под стражу: убийцу годовалого ребенка арестовал суд в Екатеринбурге

5 января 2024, 09:33
Фото: 1MI

Отца, совершившего расправу над ребенком, поместили под стражу в Екатеринбурге

Мужчина, выбросивший в окно своего годовалого ребенка в Екатеринбурге, арестован Свердловским областным судом.

Обвиняемый в смерти своего ребенка помещен под стражу до 2 марта 2024 года, сообщает Свердловский областной суд. Решение уже вступило в законную силу,

Мужчине инкриминируются два преступления: убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, и хищение чужого имущества. Максимальный срок лишения свободы по первой статье составляет 20 лет.

Напоминаем, будучи в пьяном состоянии, неоднократно судимый свердловчанин совершил тяжкое преступление, избавившись от грудного ребенка.

Жители Екатеринбурга несут игрушки, цветы и свечи к дому, где была выброшена девочка
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