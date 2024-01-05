Взят под стражу: убийцу годовалого ребенка арестовал суд в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Обвиняемый в смерти своего ребенка помещен под стражу до 2 марта 2024 года, сообщает Свердловский областной суд. Решение уже вступило в законную силу,
Мужчине инкриминируются два преступления: убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, и хищение чужого имущества. Максимальный срок лишения свободы по первой статье составляет 20 лет.
Напоминаем, будучи в пьяном состоянии, неоднократно судимый свердловчанин совершил тяжкое преступление, избавившись от грудного ребенка.