Житель Карпинска не потушил сигарету и заживо сгорел

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
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Такими предварительными данными обладают в ГУ МЧС по Свердловской области. Известно, что первым в квартире воспламенилось «домашнее имущество под погибшим».
Пламя разгорелось в одной из квартир на улице Федорова. Это случилось 4 января примерно в 22:49. Потушили пламя спасатели за 10 минут. Общая площадь воспламенения составила 4 кв. метра. Эвакуировать из подъезда пришлось девять человек. Среди них было трое несовершеннолетних.
Ранее в Нижнем Тагиле частично сгорел дом в коллективном саду. Это был первый пожар в наступившем году. Он произошел 4 января.