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Updated Сегодня, 16:16

Житель Карпинска заживо сгорел из-за непотушенной сигареты

Житель Карпинска не потушил сигарету и заживо сгорел

5 января 2024, 16:14
Фото: 1MI

Житель Карпинска заживо сгорел из-за непотушенной сигареты

В Карпинске местный житель, которому было 58 лет, заживо сгорел вместе с квартирой. Это произошло из-за непотушенной сигареты.

Такими предварительными данными обладают в ГУ МЧС по Свердловской области. Известно, что первым в квартире воспламенилось «домашнее имущество под погибшим».

Пламя разгорелось в одной из квартир на улице Федорова. Это случилось 4 января примерно в 22:49. Потушили пламя спасатели за 10 минут. Общая площадь воспламенения составила 4 кв. метра. Эвакуировать из подъезда пришлось девять человек. Среди них было трое несовершеннолетних.

Ранее в Нижнем Тагиле частично сгорел дом в коллективном саду. Это был первый пожар в наступившем году. Он произошел 4 января.

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