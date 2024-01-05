Житель Карпинска не потушил сигарету и заживо сгорел

Пламя разгорелось в одной из квартир на улице Федорова. Это случилось 4 января примерно в 22:49. Потушили пламя спасатели за 10 минут. Общая площадь воспламенения составила 4 кв. метра. Эвакуировать из подъезда пришлось девять человек. Среди них было трое несовершеннолетних.