Жители Екатеринбурга мерзнут в квартирах на улице Авиаторов

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Отмечается также, что у жильцов отключили и горячую, и холодную воду. Об этом сообщает Ура.ру.
Жительница дома №13 рассказала, что коммунальная авария, которая затронула их дом, произошла еще 31 декабря. До сих пор проблема не устранена.
По ее словам, тогда же около дома начались «раскопки». Продолжились работы и 1 января, однако теплее в квартирах не стало. Подвоза воды, как утверждает женщина, так и не организовали. А отопление в доме появляется лишь время от времени.
По ощущениям екатеринбурженки, в квартире не более, чем 18 градусов. Дома она ходит, тепло одевшись, в том числе в валенках. Включить обогреватель она не может себе позволить из-за того, что боится счетов за электричество.
В УК «Ремстройкомплекс» сказали, что аварию устраняют. Когда работы завершатся, они не уточнили. Известно, что проблемы сейчас наблюдаются в домах № 7, 9, 11, 15 на улице Авиаторов.