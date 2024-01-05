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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Часть домов Екатеринбурга осталась без отопления в морозы

Жители Екатеринбурга мерзнут в квартирах на улице Авиаторов

5 января 2024, 14:27
Фото: 1MI

Часть домов Екатеринбурга осталась без отопления в морозы

В части домов Екатеринбурга отключили отопление. Это произошло в домах на улице Авиаторов. Жители жалуются, что им приходится ходить дома в валенках из-за холода.

Отмечается также, что у жильцов отключили и горячую, и холодную воду. Об этом сообщает Ура.ру.

Жительница дома №13 рассказала, что коммунальная авария, которая затронула их дом, произошла еще 31 декабря. До сих пор проблема не устранена.

По ее словам, тогда же около дома начались «раскопки». Продолжились работы и 1 января, однако теплее в квартирах не стало. Подвоза воды, как утверждает женщина, так и не организовали. А отопление в доме появляется лишь время от времени.

По ощущениям екатеринбурженки, в квартире не более, чем 18 градусов. Дома она ходит, тепло одевшись, в том числе в валенках. Включить обогреватель она не может себе позволить из-за того, что боится счетов за электричество.

В УК «Ремстройкомплекс» сказали, что аварию устраняют. Когда работы завершатся, они не уточнили. Известно, что проблемы сейчас наблюдаются в домах № 7, 9, 11, 15 на улице Авиаторов.

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