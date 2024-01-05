Жители Екатеринбурга несут игрушки, цветы и свечи к дому, где была выброшена девочка

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Организатором мемориала стала одна из местных жительниц. По ее словам, узнав о трагедии, женщина поехала к дому, где случилось ЧП, пишет Ура.ру.
Напомним, происшествие случилось 30 декабря 2023 года. Нетрезвый мужчина выбросил из окна дочку во время ссоры со своей супругой. После этого пара отправилась к знакомым праздновать Новый год, забыв про ребенка.
Тело девочки нашли в сугробе 3 января. Малышка, пролежавшая на морозе несколько дней, скончалась. Известно, что свердловчанин ранее был неоднократно судим. В отношении него возбудили уголовное дело.