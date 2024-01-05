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Published Сегодня, 05:41

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Updated Сегодня, 05:43

В поселке Старопышминск под Екатеринбургом пропало электричество

Жители поселка под Екатеринбургом остались без света

5 января 2024, 05:41
Фото: 1MI

В поселке Старопышминск под Екатеринбургом пропало электричество

В поселке Старопышминск в Свердловской области исчезло электроснабжение из-за коммунальной аварии. Инцидент произошел 5 января 2024 года.

Электроснабжение в поселке пропало в связи со вспышками на ЛЭП рядом с храмом, а также около ПС Драга. Об этом рассказал глава Березовского Евгений Писцов в своем Telegram-канале.

Аварию устраняли работники аварийных служб. Вскоре стало известно, что авария ликвидирована и электричество в жилых домах возобновлено.

Напомним, 1 января 2024 года в Краснотурьинске в нескольких жилых домах пропало электроснабжение после того, как в линию электропередачи попали петарды, которые запускали местные жители.

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#Происшествия#Свердловская область#Электричество#ЧП#Жители#Электроснабжение#Жилые дома#Поселок#Коммунальные службы#Свет#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
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