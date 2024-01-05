Жители поселка под Екатеринбургом остались без света

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
Электроснабжение в поселке пропало в связи со вспышками на ЛЭП рядом с храмом, а также около ПС Драга. Об этом рассказал глава Березовского Евгений Писцов в своем Telegram-канале.
Аварию устраняли работники аварийных служб. Вскоре стало известно, что авария ликвидирована и электричество в жилых домах возобновлено.
Напомним, 1 января 2024 года в Краснотурьинске в нескольких жилых домах пропало электроснабжение после того, как в линию электропередачи попали петарды, которые запускали местные жители.