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В Новоуральске погибли два человека в наркологическом отделении больницы

Два человека погибли при пожаре в наркологии в Новоуральске

6 января 2024, 06:31
Фото: 1MI

В Новоуральске погибли два человека в наркологическом отделении больницы

Ночью 5 января 2024 года в наркологическом отделении ЦМСЧ №31 ФМБА Новоуральска из-за пожара погибли два человека. Еще двое пострадали.

Пожар разгорелся около двух часов ночи в одной из палат на четвертом этаже. Предварительно известно, что загорелась койка одного из пациентов. В результате возгорания погибло два человека, еще двое пострадали, в том числе медицинская сестра. Она помогала спускать пациентов в отделение психиатрии, которое находится этажом ниже. Всего с помощью медперсонала было эвакуировано 26 человек.

По данным подписчиков паблика газеты «Нейва» ВКонтакте, пожилая медсестра спасала больных до конца. Сейчас она находится в больнице в реанимации и врачи борются за ее жизнь. С серьезными ожогами она госпитализирована Центром медицины катастроф в областную больницу в Екатеринбург.

Пожар возник от женщины лежащей на вязках, которая была в психозе. Она сама подожгла зажигалкой то, чем была связана. А медсестры сработали мгновенно, — пишет Алексей.

Напомним, в Карпинске из-за непотушенной сигареты заживо сгорел мужчина. В связи с этим пришлось эвакуировать девять человек.

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