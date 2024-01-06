Два человека погибли при пожаре в наркологии в Новоуральске

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Пожар разгорелся около двух часов ночи в одной из палат на четвертом этаже. Предварительно известно, что загорелась койка одного из пациентов. В результате возгорания погибло два человека, еще двое пострадали, в том числе медицинская сестра. Она помогала спускать пациентов в отделение психиатрии, которое находится этажом ниже. Всего с помощью медперсонала было эвакуировано 26 человек.
По данным подписчиков паблика газеты «Нейва» ВКонтакте, пожилая медсестра спасала больных до конца. Сейчас она находится в больнице в реанимации и врачи борются за ее жизнь. С серьезными ожогами она госпитализирована Центром медицины катастроф в областную больницу в Екатеринбург.
Пожар возник от женщины лежащей на вязках, которая была в психозе. Она сама подожгла зажигалкой то, чем была связана. А медсестры сработали мгновенно, — пишет Алексей.
Напомним, в Карпинске из-за непотушенной сигареты заживо сгорел мужчина. В связи с этим пришлось эвакуировать девять человек.