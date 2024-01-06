Два человека погибли при пожаре в наркологии в Новоуральске

Пожар разгорелся около двух часов ночи в одной из палат на четвертом этаже. Предварительно известно, что загорелась койка одного из пациентов. В результате возгорания погибло два человека, еще двое пострадали, в том числе медицинская сестра. Она помогала спускать пациентов в отделение психиатрии, которое находится этажом ниже. Всего с помощью медперсонала было эвакуировано 26 человек.