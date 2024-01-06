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Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

В Туринске голый мужчина бегал за прохожими на улице

Голый мужчина бегал за людьми в Туринске и матерился

6 января 2024, 05:46
Фото: Midjourney

В Туринске голый мужчина бегал за прохожими на улице

В Туринске голый молодой человек бегал за случайными прохожими и высказывался нецензурной бранью.

В Туринске прохожие сняли на видео, как абсолютно голый мужчина бегал за проходящей мимо женщиной. Она от него убегала и кричала, чтобы он отстал от нее.

Подписчики паблика Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург предположили, что мужчина, скорее всего, был пьяный или под воздействием наркотических средств.

Так это не смешно конечно, не хотел бы такую «машину» вживую увидеть на улице, — отметил Виктор.

Некоторые высказались, что мужчина может быть реально опасен для окружающих.

Вопрос не в осуждении, а в том что этот человек для общества опасен, — пишет Елена З.

Напомним, в начале декабря 2023 года на парковке в Екатеринбурге была найдена мертвой в автомобиле голая пара. Тела мужчины и женщины отправили на экспертизу для установления причины смерти.

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#Происшествия#Мужчина#Туринск#Голый#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина
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