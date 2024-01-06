Голый мужчина бегал за людьми в Туринске и матерился

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В Туринске прохожие сняли на видео, как абсолютно голый мужчина бегал за проходящей мимо женщиной. Она от него убегала и кричала, чтобы он отстал от нее.
Подписчики паблика Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург предположили, что мужчина, скорее всего, был пьяный или под воздействием наркотических средств.
Так это не смешно конечно, не хотел бы такую «машину» вживую увидеть на улице, — отметил Виктор.
Некоторые высказались, что мужчина может быть реально опасен для окружающих.
Вопрос не в осуждении, а в том что этот человек для общества опасен, — пишет Елена З.
Напомним, в начале декабря 2023 года на парковке в Екатеринбурге была найдена мертвой в автомобиле голая пара. Тела мужчины и женщины отправили на экспертизу для установления причины смерти.