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Published Сегодня, 10:21

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Updated Сегодня, 10:23

В Нижнем Тагиле умер тренер по боксу Михаил Шитов

«Готовил прекрасных боксеров»: в Нижнем Тагиле скончался детский тренер

6 января 2024, 10:21
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле умер тренер по боксу Михаил Шитов

5 января в Нижнем Тагиле скончался 56-летний тренер по боксу Михаил Шитов. Причины его смерти неизвестны.

О смерти Михаила на своей странице в соцсети сообщила его дочь Наталья:

05.01.2024 не стало моего папы. Замечательного человека, верного друга, хорошего тренера Шитова Михаила Юрьевича. Вечная память о тебе навсегда останется в наших сердцах.
Тренер по боксу Михаил ШитовТренер по боксу Михаил Шитов
Тренер по боксу Михаил Шитов
Фото: Наталья Писаревская

Также соболезнования по поводу кончины тренера выразил тагильский боксер, владелец клуба «Квазар» Антон Шомин. По словам спортсмена, он знал Михаила с детства и часто встречался на ринге с соперниками, которые были его учениками.

Скорблю об утрате превосходного, замечательного человека и приношу свои глубокие соболезнования родным и близким. Михаила Юрьевича я знал с самого детства. Он тренировал, готовил прекрасных боксеров — моих соперников. Соперничая с его учениками на спаррингах и соревнованиях, я получал бесценный опыт. Михаил Юрьевич, спасибо Вам за все, то ценное, что вы сделали для меня и для многих мальчишек. Уважаемый педагог, Вы всегда были для меня примером каким должен быть тренер, — написал на своей странице в ВК Антон Шомин.
Скончался почетный гражданин Нижнего Тагила Леонид Матвеев
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