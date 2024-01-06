«Готовил прекрасных боксеров»: в Нижнем Тагиле скончался детский тренер

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
05.01.2024 не стало моего папы. Замечательного человека, верного друга, хорошего тренера Шитова Михаила Юрьевича. Вечная память о тебе навсегда останется в наших сердцах.
Также соболезнования по поводу кончины тренера выразил тагильский боксер, владелец клуба «Квазар» Антон Шомин. По словам спортсмена, он знал Михаила с детства и часто встречался на ринге с соперниками, которые были его учениками.
Скорблю об утрате превосходного, замечательного человека и приношу свои глубокие соболезнования родным и близким. Михаила Юрьевича я знал с самого детства. Он тренировал, готовил прекрасных боксеров — моих соперников. Соперничая с его учениками на спаррингах и соревнованиях, я получал бесценный опыт. Михаил Юрьевич, спасибо Вам за все, то ценное, что вы сделали для меня и для многих мальчишек. Уважаемый педагог, Вы всегда были для меня примером каким должен быть тренер, — написал на своей странице в ВК Антон Шомин.