Игра, оскорбления и разборки. С чего начался резонансный школьный конфликт в Тагиле

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Всего, согласно данным TagilCity.ru, сотрудники полиции опросили 12 детей, которые были участниками или свидетелями конфликта. Известно, что братья Камал и Рашад перешли в этот 5 класс в сентябре 2023 года после реорганизации другой школы. Отношения мальчиков с новыми одноклассниками сложились конфликтные и периодически происходили словесные перепалки. 28 декабря Камал поссорился с одноклассником: Камал требовал у него отдать свой аккаунт в онлайн-игре. По словам свидетеля, Камал оскорблял мать мальчика. Тогда в конфликт вмешалась Соня и предложила одноклассникам после уроков «разобраться» с братьями. Так называемые «стрелки» — не редкое явление у этих школьников, отмечает собеседник редакции.
Камал и Рашад после уроков пошли домой, одноклассники пошли за ними, стали кидать в них снежками, ребята начали толкать друг друга, после чего разошлись, — приводит источник TagilCity.ru слова свидетеля.
29 декабря мама Камала и Рашада встретила мальчиков после школы. Одноклассники вновь пошли за ними, и один что-то крикнул в сторону братьев и их матери. Тогда Камал развернулся и нанес мальчику удар кулаком в лицо. В это время словесный конфликт произошел между Соней и Рашадом. Очевидцы утверждают, что он повалил девочку в снег и начал пинать ее по спине и животу. Затем подошел Камал и нанес Соне два удара по голове. После этого братья ушли с мамой в школу.
Похожие свидетельские показания дала еще одна одноклассница Сони, Камала и Рашада. При этом она утверждает, что 28 декабря была очевидцем драки между Соней и Рашадом. В тот день их разняли другие ребята, но Соня, по словам девочки, пообещала продолжить «разборки» на следующий день.
29.12.2023 после уроков Рашад и Камал вышли из школы, где их ждали одноклассники. Подошла мама Камала и Рашада, чтобы поговорить с ребятами из-за чего у них конфликт. И. (мальчик, который поссорился с одним из братьев из-за онлайн-игры — прим. редакции) сказал, что Камал оскорбляет его маму, после чего она с Камалом и Рашадом пошла в сторону дома, одноклассники пошли за ними, — сообщила свидетельница.
Дальнейший рассказ девочки о конфликте 29 декабря по большей части совпадает с показаниями первого свидетеля. Единственное, она утверждает, что Рашад напал на Соню со спины, а удары Камала по девочке она не видела.
Напомним, в начале января стало известно, что два брата азербайджанца при своей матери избили своих одноклассников возле школы №56 в Нижнем Тагиле. При этом девочка пострадала больше, она попала в больницу с травмами головы и живота. Инцидент получил широкой резонанс, в том числе и на федеральном уровне. Расследование дела взял на личный контроль руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Также ЧП прокомментировали чиновники, депутаты и глава диаспоры. Внутреннюю проверку, в том числе оценку действий школьного охранника, начало Управление образования. На родителей братьев было заведено административное дело за ненадлежащее воспитание детей. А самих братьев силовики планируют поместить в центр временного содержания для несовершеннолетних.