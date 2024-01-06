Игра, оскорбления и разборки. С чего начался резонансный школьный конфликт в Тагиле

29 декабря мама Камала и Рашада встретила мальчиков после школы. Одноклассники вновь пошли за ними, и один что-то крикнул в сторону братьев и их матери. Тогда Камал развернулся и нанес мальчику удар кулаком в лицо. В это время словесный конфликт произошел между Соней и Рашадом. Очевидцы утверждают, что он повалил девочку в снег и начал пинать ее по спине и животу. Затем подошел Камал и нанес Соне два удара по голове. После этого братья ушли с мамой в школу.