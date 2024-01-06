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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Свидетели рассказали о нападении учеников-азербайджанцев на девочку в Тагиле

Игра, оскорбления и разборки. С чего начался резонансный школьный конфликт в Тагиле

6 января 2024, 17:03
Фото: Midjourney

Свидетели рассказали о нападении учеников-азербайджанцев на девочку в Тагиле

Конфликт между двумя братьями-азербайджанцами и их одноклассницей обострился накануне дня избиения девочки возле школы № 56 в Нижнем Тагиле. До этого момента между ребятами случались лишь словесные перепалки, рассказал TagilCity.ru осведомленный собеседник, ссылаясь на показания свидетелей.

Всего, согласно данным TagilCity.ru, сотрудники полиции опросили 12 детей, которые были участниками или свидетелями конфликта. Известно, что братья Камал и Рашад перешли в этот 5 класс в сентябре 2023 года после реорганизации другой школы. Отношения мальчиков с новыми одноклассниками сложились конфликтные и периодически происходили словесные перепалки. 28 декабря Камал поссорился с одноклассником: Камал требовал у него отдать свой аккаунт в онлайн-игре. По словам свидетеля, Камал оскорблял мать мальчика. Тогда в конфликт вмешалась Соня и предложила одноклассникам после уроков «разобраться» с братьями. Так называемые «стрелки» — не редкое явление у этих школьников, отмечает собеседник редакции.

Камал и Рашад после уроков пошли домой, одноклассники пошли за ними, стали кидать в них снежками, ребята начали толкать друг друга, после чего разошлись, — приводит источник TagilCity.ru слова свидетеля.
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29 декабря мама Камала и Рашада встретила мальчиков после школы. Одноклассники вновь пошли за ними, и один что-то крикнул в сторону братьев и их матери. Тогда Камал развернулся и нанес мальчику удар кулаком в лицо. В это время словесный конфликт произошел между Соней и Рашадом. Очевидцы утверждают, что он повалил девочку в снег и начал пинать ее по спине и животу. Затем подошел Камал и нанес Соне два удара по голове. После этого братья ушли с мамой в школу.

Похожие свидетельские показания дала еще одна одноклассница Сони, Камала и Рашада. При этом она утверждает, что 28 декабря была очевидцем драки между Соней и Рашадом. В тот день их разняли другие ребята, но Соня, по словам девочки, пообещала продолжить «разборки» на следующий день.

29.12.2023 после уроков Рашад и Камал вышли из школы, где их ждали одноклассники. Подошла мама Камала и Рашада, чтобы поговорить с ребятами из-за чего у них конфликт. И. (мальчик, который поссорился с одним из братьев из-за онлайн-игры — прим. редакции) сказал, что Камал оскорбляет его маму, после чего она с Камалом и Рашадом пошла в сторону дома, одноклассники пошли за ними, — сообщила свидетельница.

Дальнейший рассказ девочки о конфликте 29 декабря по большей части совпадает с показаниями первого свидетеля. Единственное, она утверждает, что Рашад напал на Соню со спины, а удары Камала по девочке она не видела.

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Напомним, в начале января стало известно, что два брата азербайджанца при своей матери избили своих одноклассников возле школы №56 в Нижнем Тагиле. При этом девочка пострадала больше, она попала в больницу с травмами головы и живота. Инцидент получил широкой резонанс, в том числе и на федеральном уровне. Расследование дела взял на личный контроль руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Также ЧП прокомментировали чиновники, депутаты и глава диаспоры. Внутреннюю проверку, в том числе оценку действий школьного охранника, начало Управление образования. На родителей братьев было заведено административное дело за ненадлежащее воспитание детей. А самих братьев силовики планируют поместить в центр временного содержания для несовершеннолетних.

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