Иномарка врезалась в скорую с тяжелым пациентом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Водитель скорой принял решение покинуть место ДТП, чтобы доставить человека в больницу. До момента столкновения у машины скорой были включены спецсигналы, ее было слышно издалека, сообщают очевидцы. Известно, что происшествие случилось на перекрестке улиц Татищева и Токарей. Машина скорой перед его проездом сбавила скорость, и ее пропускали другие участники движения, сообщает E1.
Госавтоинспекция разыскивает свидетелей происшествия, их интересуют видеозаписи момента столкновения машин.
Ранее в Каменске-Уральском водитель фуры помог выбраться из кювета водителю скорой помощи, который прождал помощи почти 3 часа.