Иномарка врезалась в скорую с тяжелым пациентом в Екатеринбурге

Водитель скорой принял решение покинуть место ДТП, чтобы доставить человека в больницу. До момента столкновения у машины скорой были включены спецсигналы, ее было слышно издалека, сообщают очевидцы. Известно, что происшествие случилось на перекрестке улиц Татищева и Токарей. Машина скорой перед его проездом сбавила скорость, и ее пропускали другие участники движения, сообщает E1.