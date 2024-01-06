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На Урале иномарка влетела в скорую помощь с тяжелым пациентом внутри

Иномарка врезалась в скорую с тяжелым пациентом в Екатеринбурге

6 января 2024, 07:42
Фото: 1MI

На Урале иномарка влетела в скорую помощь с тяжелым пациентом внутри

Авария с участием кареты скорой помощи, везущей пациента в тяжелом состоянии, и легкового автомобиля Toyota Camry произошла в Екатеринбурге.

Водитель скорой принял решение покинуть место ДТП, чтобы доставить человека в больницу. До момента столкновения у машины скорой были включены спецсигналы, ее было слышно издалека, сообщают очевидцы. Известно, что происшествие случилось на перекрестке улиц Татищева и Токарей. Машина скорой перед его проездом сбавила скорость, и ее пропускали другие участники движения, сообщает E1.

Госавтоинспекция разыскивает свидетелей происшествия, их интересуют видеозаписи момента столкновения машин.

Ранее в Каменске-Уральском водитель фуры помог выбраться из кювета водителю скорой помощи, который прождал помощи почти 3 часа.

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