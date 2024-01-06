Из-за смертельного ДТП ограничено движение на трассе «Екатеринбург-Тюмень»

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что мужчина за рулем автомобиля Haima совершал обгон. При маневре транспортное средство занесло и машина столкнулась с грузовиком МАЗ с прицепом.
В результате аварии погиб один человек, еще один травмировался. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. На место ДТП прибыли экстренные службы, которые устанавливают причины и ликвидируют последствия. Пока для всех видов транспорта на этом участке движение ограничено, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
Напомним, 3 января в Каменске-Уральском в результате ДТП погиб водитель автомобиля Opel.