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Published Сегодня, 10:25

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Updated Сегодня, 10:27

Смертельное ДТП произошло в Белоярском районе Свердловской области

Из-за смертельного ДТП ограничено движение на трассе «Екатеринбург-Тюмень»

6 января 2024, 10:25
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло в Белоярском районе Свердловской области

6 января на 41-м километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» произошла смертельная авария. Из-за этого сотрудники ГИБДД ограничили движение на участке автодороги.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что мужчина за рулем автомобиля Haima совершал обгон. При маневре транспортное средство занесло и машина столкнулась с грузовиком МАЗ с прицепом.

В результате аварии погиб один человек, еще один травмировался. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. На место ДТП прибыли экстренные службы, которые устанавливают причины и ликвидируют последствия. Пока для всех видов транспорта на этом участке движение ограничено, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Напомним, 3 января в Каменске-Уральском в результате ДТП погиб водитель автомобиля Opel.

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