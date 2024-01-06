Массовая проверка водителей проходит в Екатеринбурге

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения часто приводит к тяжелым последствиям. За это водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет.