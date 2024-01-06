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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

В Екатеринбурге ГИБДД массово проверяет водителей

Массовая проверка водителей проходит в Екатеринбурге

6 января 2024, 08:33
Фото: 1MI

В Екатеринбурге ГИБДД массово проверяет водителей

С 6 по 8 января 2024 года в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проводят массовую проверку водителей транспортных средств.

Рейды проводятся для выявления грубых нарушений ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции будут искать пьяных водителей, а также свердловчан, которые не имеют прав и садятся за руль. Большое внимание будет уделяться пресечению выезда транспорта на встречную полосу движения.

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения часто приводит к тяжелым последствиям. За это водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет.

Если водитель транспортного средства выезжает на полосу встречного движения, нарушая ПДД, ему назначают штраф в пять тысяч рублей и могут лишить прав на полгода. При повторном нарушении — на один год.

Напомним, 2 января 2024 года в ходе рейда «Стоп контроль» в Свердловской области от вождения было отстранено 74 водителя.

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#Транспорт#Проверка#ГИБДД#Автомобиль#Рейд#Водитель#Пьяный водитель#Екатеринбург#Евгения Сафина
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