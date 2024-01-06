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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В Алапаевске местные мужчины напали на девушек в кафе

Напали и избили: девушки пострадали от рук посетителей кафе в центре Алапаевска

6 января 2024, 06:20
Фото: 1MI

В Алапаевске местные мужчины напали на девушек в кафе

Конфликт между посетителями разгорелся в ночном заведении Алапаевска под самое утро.

Мужчины и девушки что-то не поделили между собой, в итоге молодые люди напали на представительниц слабого пола, причинив им побои. Одна девушка потеряла сознание, сообщает E1.

По информации очевидцев, все произошло из-за личной неприязни. Драчунов пытались остановить другие посетители кафе. Также известно, что в конфликте был замешан сотрудник полиции — лейтенант ГИБДД. Он был на выходном.

На место драки выезжал патрульный наряд. Полицией проводится проверка.

Ранее в Екатеринбурге жители дома повздорили из-за громкой музыки, в итоге мужчина с ножом напал на соседей по лестничной клетке.

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