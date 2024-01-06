Напали и избили: девушки пострадали от рук посетителей кафе в центре Алапаевска

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Мужчины и девушки что-то не поделили между собой, в итоге молодые люди напали на представительниц слабого пола, причинив им побои. Одна девушка потеряла сознание, сообщает E1.
По информации очевидцев, все произошло из-за личной неприязни. Драчунов пытались остановить другие посетители кафе. Также известно, что в конфликте был замешан сотрудник полиции — лейтенант ГИБДД. Он был на выходном.
На место драки выезжал патрульный наряд. Полицией проводится проверка.
Ранее в Екатеринбурге жители дома повздорили из-за громкой музыки, в итоге мужчина с ножом напал на соседей по лестничной клетке.