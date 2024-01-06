Один погиб и четверо пострадали, в том числе ребенок: трагедия на Пермском тракте

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
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Updated Сегодня, 17:31
В районе 163-го километра автодороги столкнулись автомобили «Шевроле Нива» и «Лада Гранта». Водитель первого автомобиля погиб сразу. Остальные участники происшествия получают медицинскую помощь на месте. В их числе несовершеннолетний ребенок.
На место аварии выехали сотрудники следственной группы и МЧС.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП на 42-м километре Тюменского тракта, в результате которого погибла 21-летняя пассажир иномарки.