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Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Один погиб и несколько пострадали в ДТП на Пермском тракте

Один погиб и четверо пострадали, в том числе ребенок: трагедия на Пермском тракте

6 января 2024, 17:31
Фото: Управление Госавтоинспекции

Один погиб и несколько пострадали в ДТП на Пермском тракте

В Красноуфимском районе трассы «Пермь-Екатеринбург» произошло столкновение двух отечественных автомобилей, в результате которого пострадал несовершеннолетний и погиб водитель.

В районе 163-го километра автодороги столкнулись автомобили «Шевроле Нива» и «Лада Гранта». Водитель первого автомобиля погиб сразу. Остальные участники происшествия получают медицинскую помощь на месте. В их числе несовершеннолетний ребенок.

Фото: Управление Госавтоинспекции

На место аварии выехали сотрудники следственной группы и МЧС.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на 42-м километре Тюменского тракта, в результате которого погибла 21-летняя пассажир иномарки.

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