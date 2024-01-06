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Updated Сегодня, 16:51

Появились подробности смертельного ДТП в Белоярском районе Свердловской области

Пассажир погибла: подробности смертельного ДТП на Тюменском тракте 6 января

6 января 2024, 16:51
Фото: Управление Госавтоинспекции

Появились подробности смертельного ДТП в Белоярском районе Свердловской области

Водитель автомобиля Haima, совершая обгон грузовой фуры, ушел в занос и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем на 42 километре федеральной автодороги «Екатеринбург –Тюмень».

За рулем иномарки находился мужчина 2002 года рождения со стажем управления 3 года. Он направлялся из Тюмени в столицу Урала. В салоне автомобиля находилась 21-летняя пассажир. Девушка погибла в результате столкновения. Сам мужчина получил травмы различной степени и в настоящий момент госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга. Ему назначена химико-токсикологическая экспертиза.

Фото: Управление Госавтоинспекции

Также в столкновении пострадал автомобиль «Лада», двигавшийся попутно с Haima. Водители отечественной машины и грузовика травм не получили, оба за рулем были трезвы. Водитель грузовика пояснил, что пытался избежать аварии путем экстренного торможения и ухода вправо с полосы движения. Его привлекли к ответственности по статье 11.23 КоАП РФ.

При осмотре дорожного полотна, недостатков в содержании не выявлено.

Ранее в Екатеринбурге водитель Toyota Camry врезался в карету скорой помощи, ехавшую со спецсигналами.

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