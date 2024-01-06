Пассажир погибла: подробности смертельного ДТП на Тюменском тракте 6 января

За рулем иномарки находился мужчина 2002 года рождения со стажем управления 3 года. Он направлялся из Тюмени в столицу Урала. В салоне автомобиля находилась 21-летняя пассажир. Девушка погибла в результате столкновения. Сам мужчина получил травмы различной степени и в настоящий момент госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга. Ему назначена химико-токсикологическая экспертиза.