Пассажир погибла: подробности смертельного ДТП на Тюменском тракте 6 января

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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Updated Сегодня, 16:51
За рулем иномарки находился мужчина 2002 года рождения со стажем управления 3 года. Он направлялся из Тюмени в столицу Урала. В салоне автомобиля находилась 21-летняя пассажир. Девушка погибла в результате столкновения. Сам мужчина получил травмы различной степени и в настоящий момент госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга. Ему назначена химико-токсикологическая экспертиза.
Также в столкновении пострадал автомобиль «Лада», двигавшийся попутно с Haima. Водители отечественной машины и грузовика травм не получили, оба за рулем были трезвы. Водитель грузовика пояснил, что пытался избежать аварии путем экстренного торможения и ухода вправо с полосы движения. Его привлекли к ответственности по статье 11.23 КоАП РФ.
При осмотре дорожного полотна, недостатков в содержании не выявлено.
Ранее в Екатеринбурге водитель Toyota Camry врезался в карету скорой помощи, ехавшую со спецсигналами.