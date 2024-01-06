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Жителям Урала напоминают о пожарной безопасности в каникулы

Профилактический рейд проводят сотрудники МЧС в Нижнем Тагиле в новогодние каникулы

6 января 2024, 19:44
Фото: МЧС Нижний Тагил

Жителям Урала напоминают о пожарной безопасности в каникулы

Профилактические беседы по пожарной безопасности проводятся с жителями частного сектора на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Мероприятие проводят сотрудники пожарной части №30 пожарно-спасательного отряда №9 ФПС МЧС России по Свердловской области.

Огнеборцы напоминают тагильчанам о важности соблюдения правил пожарной безопасности в период новогодних каникул, сообщает паблик «МЧС Нижний Тагил».

Фото: МЧС Нижний Тагил

Беседы проводятся как с семьями с маленькими детьми, так и с пенсионерами. Тагильчанам вручают памятки о том, как обезопасить свой дом, не допуская пожара.

Напоминаем, в Нижнем Тагиле в пожаре на площади 60 квадратных метров пострадал садовый дом. Ранее в Челябинске погиб мужчина в квартире после неудачного запуска фейерверка.

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