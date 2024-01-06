«Сам в шоке»: в Екатеринбурге выкинувший из окна дочку отец отрицает свою вину

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
5 января в Верх-Исетском суде Екатеринбурга была избрана мера пресечения для Ильи Иванова. Мужчина обвиняется в убийстве своей годовалой дочери, которую выкинул в сугроб из окна после ссоры с женой. Он отправлен в СИЗО на два месяца.
На вопрос журналистов о том, зачем отец это сделал, он ответил, что сам в шоке. И отказался от дальнейших комментариев, пишет Е1.
Напомним, трагедия произошла 30 декабря 2023 года. После этого мать ребенка написала заявление в полицию об исчезновении дочери и ушла встречать Новый год в гости. Тело девочки было обнаружено в сугробе под окнами дома лишь 3 января 2024 года.