«Сам в шоке»: в Екатеринбурге выкинувший из окна дочку отец отрицает свою вину

5 января в Верх-Исетском суде Екатеринбурга была избрана мера пресечения для Ильи Иванова. Мужчина обвиняется в убийстве своей годовалой дочери, которую выкинул в сугроб из окна после ссоры с женой. Он отправлен в СИЗО на два месяца.