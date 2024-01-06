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Суженный в зеркале и кошка у порога. Лучшие гадания на Святки в 2024 году

Суженный в зеркале и кошка у порога. Лучшие гадания на Святки в 2024 году

6 января 2024, 04:00
Фото: 1MI
Издревле люди хотели узнать о своем будущем и получить ответы на волнующие вопросы, прибегая к потусторонним силам. Гадания на Святки считаются самыми точными, ведь в канун Рождества на землю спускается вся нечисть. TagilCity.ru собрал лучшие способы святочных гаданий.

Период Святок приходится на время между двумя христианскими праздниками — Рождеством и Крещением. В народе есть поверье, что в эти 12 дней на землю выходит нечистая сила, у которой можно получить ответы на любые вопросы. При этом церковь негативно относится к гаданием. Однако это не останавливало молодых людей обращаться к мистике. Со временем святочные гадания стали традицией и практикуются в наше время.

Важные факты о святочных гаданиях

  • Лучшим временем для святочных гаданий считается канун Рождества — ночь с 6 на 7 января.
  • Самое опасное и жуткое гадание — ворожба с зеркалом, в котором девушка должна увидеть своего суженного.
  • Гадать лучше в темное время суток, когда заходит солнце.
  • Место для гадания следует выбрать там, где символически встречаются потусторонний и земной миры — подвал, чердак или баню.
  • Если гадание проходит ради любопытства, то лучше это делать в компании друзей. Если же гадающий серьезно относится к ритуалу, то в одиночестве.
Когда были подростками, часто гадали с подругами. Конечно, ради развлечения. Нам нравилось ощущение таинственности, хотелось прикоснуться к потустороннему миру. Очень часто это почему-то превращалось в рассказывание страшилок или запугивание друг друга, но все равно нам очень нравилось, — поделилась с TagilCity.ru тагильчанка Елена.

Гадание на суженного

На картах

Под подушку перед сном кладут четыре карты с королями, приговаривая: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне». Если приснится пиковый король, то жених будет старым и ревнивым, если червонный — молодой и богатый, крестовый — военный или бизнесмен, бубновый — нужно ждать сватов, от желанного мужчины.

На кольце

Кольцо из золота нужно положить в стакан с водой и вынести на мороз, например, на балкон. Результат следует смотреть на утро. Если лед без бугорков, то девушку ждет бездетность. Если бугорки есть, то будут сыновья, а если ямки, то дочери.

На зеркале

Гадание проводится строго при лунном свете. На столе ставят большое зеркало, напротив него — маленькое, по бокам — свечи. Стол обязательно должен быть накрыт скатертью белого или черного цвета. При помощи маленького зеркала в большом выстраивают коридор отражений, их нужно 12 штук. Вглядываться нужно в последнее, произнося слова: «Суженый мой, ряженный, приходи ко мне поужинать». Как только появляется символ или лицо, следует сказать: «Чур, сего места!», чтобы образ не вышел из зеркала. Во время ритуала нужно сохранять полное молчание.

На горящей бумаге

Записку с именем любимого человека следует положить на блюдце и поджечь. Оно должно быть чистое, без рисунков. В случае, если бумага сгорит не до конца, то желание, связанное с человеком, сбудется.

Фото: 1MI

Гадания на будущее

На яйце

В сыром яйце делают небольшую дырку, а содержимое выливают в теплую воду. На будущее укажет форма свернувшегося белка. Церковь — венчание, кольцо — свадьба, куб — чья-то смерть, корабль — для мужчины командировка, для женщины — возвращение мужа из поездки. Если же белок опустился на дно, то быть беде.

На воске

В кружке растапливают воск, в блюдце наливают молоко и ставят его возле порога дома со словами: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». После выливают воск в молоко и смотрят, что получится. Крест означает болезни в новом году, цветок — свадьбу или встречу с любимым, зверь — появление врага, плоски — дороги и переезды, звездочки — удачу в работе или учебе, фигура человека — приобретение друга.

С «лодочкой»

По краям таза с водой нужно закрепить бумажки с желаниями, а в половинку скорлупы грецкого ореха поместить горящую свечку. Эту импровизированную лодочку следует опустить в середину таза. Какую бумажку подожжет свеча, то желание и сбудется.

На тени

Для этого гадания потребуется ровная белая стена, также ее можно завесить белой простыней. Нужно сосредоточиться на своем желании или вопросе, а после положить на тарелку скомканный лист бумаги. Рядом ставится горящая свеча, так чтобы на стене хорошо просматривалась тень. После бумагу следует поджечь и внимательно наблюдать за тенями. Их силуэты и дадут ответы на поставленный вопрос.

На кошке

Нужно загадать желание, стоя в комнате, и позвать к себе кошку. После стоит смотреть, с какой лапы она переступит порог. Если с левой, то желание сбудется, с правой — тоже сбудется, но не в этом году. Если кошка не стала переступать через порог, то желание не сбудется.

Фото: Midjourney
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