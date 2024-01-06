Суженный в зеркале и кошка у порога. Лучшие гадания на Святки в 2024 году

Период Святок приходится на время между двумя христианскими праздниками — Рождеством и Крещением. В народе есть поверье, что в эти 12 дней на землю выходит нечистая сила, у которой можно получить ответы на любые вопросы. При этом церковь негативно относится к гаданием. Однако это не останавливало молодых людей обращаться к мистике. Со временем святочные гадания стали традицией и практикуются в наше время.