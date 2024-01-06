Суженный в зеркале и кошка у порога. Лучшие гадания на Святки в 2024 году

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Период Святок приходится на время между двумя христианскими праздниками — Рождеством и Крещением. В народе есть поверье, что в эти 12 дней на землю выходит нечистая сила, у которой можно получить ответы на любые вопросы. При этом церковь негативно относится к гаданием. Однако это не останавливало молодых людей обращаться к мистике. Со временем святочные гадания стали традицией и практикуются в наше время.
Когда были подростками, часто гадали с подругами. Конечно, ради развлечения. Нам нравилось ощущение таинственности, хотелось прикоснуться к потустороннему миру. Очень часто это почему-то превращалось в рассказывание страшилок или запугивание друг друга, но все равно нам очень нравилось, — поделилась с TagilCity.ru тагильчанка Елена.
Под подушку перед сном кладут четыре карты с королями, приговаривая: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне». Если приснится пиковый король, то жених будет старым и ревнивым, если червонный — молодой и богатый, крестовый — военный или бизнесмен, бубновый — нужно ждать сватов, от желанного мужчины.
Кольцо из золота нужно положить в стакан с водой и вынести на мороз, например, на балкон. Результат следует смотреть на утро. Если лед без бугорков, то девушку ждет бездетность. Если бугорки есть, то будут сыновья, а если ямки, то дочери.
Гадание проводится строго при лунном свете. На столе ставят большое зеркало, напротив него — маленькое, по бокам — свечи. Стол обязательно должен быть накрыт скатертью белого или черного цвета. При помощи маленького зеркала в большом выстраивают коридор отражений, их нужно 12 штук. Вглядываться нужно в последнее, произнося слова: «Суженый мой, ряженный, приходи ко мне поужинать». Как только появляется символ или лицо, следует сказать: «Чур, сего места!», чтобы образ не вышел из зеркала. Во время ритуала нужно сохранять полное молчание.
Записку с именем любимого человека следует положить на блюдце и поджечь. Оно должно быть чистое, без рисунков. В случае, если бумага сгорит не до конца, то желание, связанное с человеком, сбудется.
В сыром яйце делают небольшую дырку, а содержимое выливают в теплую воду. На будущее укажет форма свернувшегося белка. Церковь — венчание, кольцо — свадьба, куб — чья-то смерть, корабль — для мужчины командировка, для женщины — возвращение мужа из поездки. Если же белок опустился на дно, то быть беде.
В кружке растапливают воск, в блюдце наливают молоко и ставят его возле порога дома со словами: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». После выливают воск в молоко и смотрят, что получится. Крест означает болезни в новом году, цветок — свадьбу или встречу с любимым, зверь — появление врага, плоски — дороги и переезды, звездочки — удачу в работе или учебе, фигура человека — приобретение друга.
По краям таза с водой нужно закрепить бумажки с желаниями, а в половинку скорлупы грецкого ореха поместить горящую свечку. Эту импровизированную лодочку следует опустить в середину таза. Какую бумажку подожжет свеча, то желание и сбудется.
Для этого гадания потребуется ровная белая стена, также ее можно завесить белой простыней. Нужно сосредоточиться на своем желании или вопросе, а после положить на тарелку скомканный лист бумаги. Рядом ставится горящая свеча, так чтобы на стене хорошо просматривалась тень. После бумагу следует поджечь и внимательно наблюдать за тенями. Их силуэты и дадут ответы на поставленный вопрос.
Нужно загадать желание, стоя в комнате, и позвать к себе кошку. После стоит смотреть, с какой лапы она переступит порог. Если с левой, то желание сбудется, с правой — тоже сбудется, но не в этом году. Если кошка не стала переступать через порог, то желание не сбудется.