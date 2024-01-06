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Published Сегодня, 10:58

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Updated Сегодня, 11:00

В Свердловской области предупредили дорожников о необходимости уборки снега

Свердловские дорожники получили выговор за плохую уборку снега

6 января 2024, 10:58
Фото: 1MI

В Свердловской области предупредили дорожников о необходимости уборки снега

Госавтоинспекция Свердловской области фиксирует случаи ненадлежащей уборки снега. В связи с этим собственникам дорог вынесено предупреждение.

В регионе в течение нескольких недель фиксируются скользкость на дорогах, тротуарах, остановках. Также присутствует сужение полос снежными валами, которые ограничивают видимость.

Из-за того что дорожники не справляются со своими задачами, водители испытывают трудности и попадают в аварии. В ГИБДД заявили, что если дороги не будут вовремя очищаться от снега должным образом, что движение по ним ограничат до устранения последствий снегопада.

Напомним, в Нижнем Тагиле коммунальные службы борются с последствиями непогоды в новогодние каникулы.

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#Транспорт#ГИБДД#Снег#Предупреждение#Дороги#Уборка снега#Екатеринбург#Евгения Сафина
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