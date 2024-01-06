Ушла и не вернулась: в Свердловской области ведутся поиски молодой свердловчанки

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Девушку зовут Елена, она покинула дом в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. На пропавшей были надеты шапка, ботинки, зимний пуховик и спортивный костюм.
Заявление о пропаже молодой женщины поступило в отдел полиции №9 Екатеринбурга. Сотрудники силового ведомства и поискового отряда просят сообщить любую информацию о разыскиваемой.
Поисковики располагают следующими приметам разыскиваемой — рост девушки 160 см, телосложение обычное, цвет глаз карий, волосы длинные, прямые, темно-русые. Особых примет нет. Дополнительно сообщается, что пропавшая может находиться в Свердловской области.
Ранее в Екатеринбурге пропал подросток. Парень скрывался от своих родителей в деревне Московской области. Также Нижнем Тагиле был объявлен розыск 10-летнего парня с отклонениями психики, покинувшего квартиру 3 января в 5 утра. Мальчика на улице обнаружила учительница.