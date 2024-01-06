В Рождество по Вагонке в Нижнем Тагиле пустят бесплатный трамвай

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Бесплатный трамвай начнет свое движение по району в 02:45 от конечной остановки, где рядом находится Храм Воскресенья Христова (ул. Лесная, 20). После чего вагон пройдет по маршруту №10, чтобы развести с ночной службы всех желающих.
Напомним, в рождественскую ночь, как и в новогоднюю, не будут выключать уличное освещение. Такое решение было принято на антитеррористической комиссии администрации Нижнего Тагила.