tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Бесплатный трамвай пройдет в Нижнем Тагиле в рождественскую ночь

В Рождество по Вагонке в Нижнем Тагиле пустят бесплатный трамвай

6 января 2024, 07:40
Фото: 1MI

Бесплатный трамвай пройдет в Нижнем Тагиле в рождественскую ночь

В рождественскую ночь с 6 на 7 января в Нижнем Тагиле пройдет бесплатный трамвай маршрута №10, чтобы развести горожан с церковной службы.

Бесплатный трамвай начнет свое движение по району в 02:45 от конечной остановки, где рядом находится Храм Воскресенья Христова (ул. Лесная, 20). После чего вагон пройдет по маршруту №10, чтобы развести с ночной службы всех желающих.

Напомним, в рождественскую ночь, как и в новогоднюю, не будут выключать уличное освещение. Такое решение было принято на антитеррористической комиссии администрации Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле на праздниках не отключат уличное освещение
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге трамваи встали из-за снегопадаВ Екатеринбурге внезапно задымился трамвай. Причины устаналиваются«Тагильский трамвай» начнет обслуживать 14 автобусных маршрутов в городе
#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#Анна Григорьева#Трамвай#Уличное освещение#Рождество#Екатеринбург
Подпишитесь
«Понебратство»: самые необычные обращения в редакцию TagilCity.ru за 2023 год
4 января, 13:05
Депутат и сын главы полиции Гаджи Абдулов прокомментировал нападение мигрантов
Вчера, 14:40
Шпионаж, убийства, пожары и сбитый сап: топ ЧП 2023 года в Свердловской области
4 января, 04:00
Морозы и снег придут в Нижний Тагил к Рождеству
Вчера, 12:44
Чиновники впервые прокомментировали избиение сироты мигрантами в Нижнем Тагиле
4 января, 14:20
«Сначала отменили, сейчас переносят»: тагильчане жалуются на работу служб доставок
4 января, 13:27