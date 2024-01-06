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Published Сегодня, 19:29

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Updated Сегодня, 19:29

Водители массово застревают на трамвайных путях в Нижнем Тагиле из-за колеи

Водители застревают в колее на трамвайных путях в Нижнем Тагиле

6 января 2024, 19:29
Фото: Федор Трачук

Водители массово застревают на трамвайных путях в Нижнем Тагиле из-за колеи

В центре Нижнего Тагила и на Вагонке застревают легковые автомобили прямо на пересечении проезжих частей с трамвайными путями, создавая помехи городскому электротранспорту.

Тагильчане стали свидетелями такого случая 6 января на пересечении проезжих частей улиц Садовой и Товарный двор. Из-за высокой толщины слоя снега, образовавшегося на поверхности проезжей части, колеса автомобилей проваливаются в колею. На видеозаписи очевидцев видно, как в левой полосе по ходу движения один за другим застревают легковые автомобили на участке, пролегающим прямо через трамвайные пути. При этом по правой полосе машины проезжают беспрепятственно.

Скриншоты из видеофрагментаСкриншоты из видеофрагмента
Скриншоты из видеофрагментаСкриншоты из видеофрагмента
Скриншоты из видеофрагмента
Фото: Федор Трачук

Трамваи вынужденно останавливаются перед застрявшими. Водители проявляют солидарность и приходят друг к другу на помощь, чтобы выбраться из ловушки и не создавать лишних помех движению.

Этот случай не единственный. 6 января очевидцы заметили такую же колею и в Дзержинском районе.

Вечером видела как машина застряла на «Спортивной», трамвай стоял ждал, когда его вытолкают, — сообщает редакции TagilCity.ru жительница Вагонки.

Напоминаем, дорожные службы в Екатеринбурге получили предупреждение от Госавтоинспекции за неудовлетворительное содержание дорог.

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