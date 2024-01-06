Водители застревают в колее на трамвайных путях в Нижнем Тагиле

Тагильчане стали свидетелями такого случая 6 января на пересечении проезжих частей улиц Садовой и Товарный двор. Из-за высокой толщины слоя снега, образовавшегося на поверхности проезжей части, колеса автомобилей проваливаются в колею. На видеозаписи очевидцев видно, как в левой полосе по ходу движения один за другим застревают легковые автомобили на участке, пролегающим прямо через трамвайные пути. При этом по правой полосе машины проезжают беспрепятственно.