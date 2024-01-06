Выпил до беспамятства и пошел на красный: в Каменске-Уральском сбили пьяного пешехода

Posted 6 января, 05:06
Published 6 января, 05:06
Modified 6 января, 05:08
Updated 6 января, 05:08
Городская Госавтоинспекция выясняет детали происшествия, при котором житель города, будучи нетрезвым, попал под колеса отечественного автомобиля на проезжей части. Установлено, что гражданин переходил дорогу на красный сигнал светофора, в этот момент 21-летний водитель «Лада» совершил на него наезд. Мужчина получил травму ноги и ушиб. При этом деталей аварии горожанин не помнит. Инцидент произошел вечером 5 января на регулируемом перекрестке улиц Октябрьская и Белинского, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
В лечебном учреждении, куда был доставлен сбитый, медики установили у него факт алкогольного опьянения. Потерпевший отказался от лечения, но всех обстоятельств, произошедшего с ним, не помнит. Водитель по результатам проверки оказался трезвым.
В результате штрафы получили и сам пешеход за создание помех движению, и водитель за самовольное изменение конструкции автомобиля. Также инспектора выявили недостатки в зимнем содержании участка дороги, оформив материалы в отношении владельца.
Ранее в Нижнем Тагиле на улице Циолковского при аналогичных обстоятельствах был сбит нетрезвый мужчина.