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Posted 6 января, 05:06

Published 6 января, 05:06

Modified 6 января, 05:08

Updated 6 января, 05:08

Выпил до беспамятства и пошел на красный: в Каменске-Уральском сбили пьяного пешехода

6 января 2024, 05:06

На Урале нетрезвый пешеход спровоцировал ДТП

33-летний мужчина из Каменска-Уральского не помнит, как оказался сбит легковым автомобилем на проезжей части.

Городская Госавтоинспекция выясняет детали происшествия, при котором житель города, будучи нетрезвым, попал под колеса отечественного автомобиля на проезжей части. Установлено, что гражданин переходил дорогу на красный сигнал светофора, в этот момент 21-летний водитель «Лада» совершил на него наезд. Мужчина получил травму ноги и ушиб. При этом деталей аварии горожанин не помнит. Инцидент произошел вечером 5 января на регулируемом перекрестке улиц Октябрьская и Белинского, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

В лечебном учреждении, куда был доставлен сбитый, медики установили у него факт алкогольного опьянения. Потерпевший отказался от лечения, но всех обстоятельств, произошедшего с ним, не помнит. Водитель по результатам проверки оказался трезвым.

В результате штрафы получили и сам пешеход за создание помех движению, и водитель за самовольное изменение конструкции автомобиля. Также инспектора выявили недостатки в зимнем содержании участка дороги, оформив материалы в отношении владельца.

Ранее в Нижнем Тагиле на улице Циолковского при аналогичных обстоятельствах был сбит нетрезвый мужчина.

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