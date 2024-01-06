Выпил до беспамятства и пошел на красный: в Каменске-Уральском сбили пьяного пешехода

Городская Госавтоинспекция выясняет детали происшествия, при котором житель города, будучи нетрезвым, попал под колеса отечественного автомобиля на проезжей части. Установлено, что гражданин переходил дорогу на красный сигнал светофора, в этот момент 21-летний водитель «Лада» совершил на него наезд. Мужчина получил травму ноги и ушиб. При этом деталей аварии горожанин не помнит. Инцидент произошел вечером 5 января на регулируемом перекрестке улиц Октябрьская и Белинского, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.