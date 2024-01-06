Зачинщики школьного конфликта в Нижнем Тагиле могут быть изолированы силовиками

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:35
Такая мера будет избрана в рамках профилактики по завершении сроков расследования уголовного и административного дела, возбужденных полицией, сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу областного МВД.
Параллельно с расследованием силовиков, свою работу по сбору информации ведут члены общества «Русская Община». Ранее ситуацию с избиением девочки прокомментировал депутат Гордумы Нижнего Тагила Гаджи Абдулов, уточнив, что зачинщиков нужно наказать. Парламентарий отрицает свое знакомство с семьей мигрантов.