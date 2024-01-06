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Братьев-азербайджанцев из Нижнего Тагила поместят в ЦВСНП

Зачинщики школьного конфликта в Нижнем Тагиле могут быть изолированы силовиками

6 января 2024, 05:35
Фото: 1MI

Братьев-азербайджанцев из Нижнего Тагила поместят в ЦВСНП

Братьев-азербайджанцев, совершивших избиение школьницы, областные силовики планируют поместить в центр временного содержания для несовершеннолетних.

Такая мера будет избрана в рамках профилактики по завершении сроков расследования уголовного и административного дела, возбужденных полицией, сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу областного МВД.

Параллельно с расследованием силовиков, свою работу по сбору информации ведут члены общества «Русская Община». Ранее ситуацию с избиением девочки прокомментировал депутат Гордумы Нижнего Тагила Гаджи Абдулов, уточнив, что зачинщиков нужно наказать. Парламентарий отрицает свое знакомство с семьей мигрантов.

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