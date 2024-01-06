Зачинщики школьного конфликта в Нижнем Тагиле могут быть изолированы силовиками

Параллельно с расследованием силовиков, свою работу по сбору информации ведут члены общества «Русская Община». Ранее ситуацию с избиением девочки прокомментировал депутат Гордумы Нижнего Тагила Гаджи Абдулов, уточнив, что зачинщиков нужно наказать. Парламентарий отрицает свое знакомство с семьей мигрантов.