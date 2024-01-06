tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Встреча с Федором Емельяненко состоится в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга смогут встретиться с бойцом ММА Федором Емельяненко

6 января 2024, 09:55
Фото: 1MI

Встреча с Федором Емельяненко состоится в Екатеринбурге

13 января в Храме-на-Крови в Екатеринбурге пройдет встреча с бойцом ММА Федором Емельяненко.

Мероприятие состоится в Святочные дни в рамках проекта «Царские встречи в Храме-на-Крови». Встреча с бойцом ММА, 4-хкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам Федором Емельяненко пройдет в конференц-зале храма 13 января 2024 года в 15.00. Количество мест будет ограничено, необходимо предварительно регистрироваться.

Напомним, в 2022 году Федор Емельяненко приехал в Алапаевск, чтобы взять интервью батюшки Серафима, мирового рекордсмена по гиревому спорту. Священник смог поднять 10-килограммовый снаряд 5 555 раз.

Боец из Нижнего Тагила встретится на ринге с Александром Емельяненко
Узнать подробнее
Читайте также:
Боец ММА стал лысым ради турнира в Екатеринбурге. Ему надо было потерять 50 грамм14-летний спортсмен в Первоуральске скончался во время соревнований по боксуСпортсмен из Нижнего Тагила победил на чемпионате Свердловской области по воркауту
#Общество#Встреча#Храм#Спортсмен#Рождество#Екатеринбург#Евгения Сафина
Подпишитесь
Праздник Рождества. В каких храмах Нижнего Тагила пройдут церковные службы
Сегодня, 10:01
Депутат и сын главы полиции Гаджи Абдулов прокомментировал нападение мигрантов
Вчера, 14:40
Ушла и не вернулась: в Свердловской области ведутся поиски молодой свердловчанки
Сегодня, 09:42
Массовая проверка водителей проходит в Екатеринбурге
Сегодня, 08:33
В Рождество по Вагонке в Нижнем Тагиле пустят бесплатный трамвай
Сегодня, 07:40
Суженый в зеркале и кошка у порога. Лучшие гадания на Святки в 2024 году
Сегодня, 04:00