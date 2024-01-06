Жители Екатеринбурга смогут встретиться с бойцом ММА Федором Емельяненко

Мероприятие состоится в Святочные дни в рамках проекта «Царские встречи в Храме-на-Крови». Встреча с бойцом ММА, 4-хкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам Федором Емельяненко пройдет в конференц-зале храма 13 января 2024 года в 15.00. Количество мест будет ограничено, необходимо предварительно регистрироваться.