Жители Екатеринбурга смогут встретиться с бойцом ММА Федором Емельяненко

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
Мероприятие состоится в Святочные дни в рамках проекта «Царские встречи в Храме-на-Крови». Встреча с бойцом ММА, 4-хкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам Федором Емельяненко пройдет в конференц-зале храма 13 января 2024 года в 15.00. Количество мест будет ограничено, необходимо предварительно регистрироваться.
Напомним, в 2022 году Федор Емельяненко приехал в Алапаевск, чтобы взять интервью батюшки Серафима, мирового рекордсмена по гиревому спорту. Священник смог поднять 10-килограммовый снаряд 5 555 раз.