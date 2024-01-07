111 пьяных и 102 без прав: итоги пятидневного «Стоп-контроля» в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Отказались проходить процедуру медосвидетельствования 28 человек. 18 человек были пойманы повторно пьяными ра рулем — по ним принимается решение о заведении уголовных дел. Среди «лишенцев» 26 человек снова сели за руль, сообщает ГИБДД Свердловской области в своем telegram-канале.
Еще один профилактический рейд, но уже направленный на пожарную безопасность, проводят тагильские пожарные среди жителей частного сектора.