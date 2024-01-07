tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Свердловская Госавтоинспекция выявила 111 пьяных и 102 без прав во время каникул

111 пьяных и 102 без прав: итоги пятидневного «Стоп-контроля» в Свердловской области

7 января 2024, 06:15
Фото: ГИБДД Свердловской области

Свердловская Госавтоинспекция выявила 111 пьяных и 102 без прав во время каникул

280 водителей отстранено от управления автомобилем, из них 111 были нетрезвыми, а у 102 не оказалось водительских прав — таковы итоги пятидневного профилактического рейда в Свердловской области.

Отказались проходить процедуру медосвидетельствования 28 человек. 18 человек были пойманы повторно пьяными ра рулем — по ним принимается решение о заведении уголовных дел. Среди «лишенцев» 26 человек снова сели за руль, сообщает ГИБДД Свердловской области в своем telegram-канале.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Еще один профилактический рейд, но уже направленный на пожарную безопасность, проводят тагильские пожарные среди жителей частного сектора.

Массовая проверка водителей проходит в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
13 нелегалов поймали полицейские ЕкатеринбургаОдин погиб и четверо пострадали, в том числе ребенок: трагедия на Пермском трактеПраздник Рождества. В каких храмах Нижнего Тагила пройдут церковные службы
#Транспорт#Александра Логинова#Проверка#Праздник#ГИБДД#Рейд#Профилактика#Водители#Пьяный водитель#Екатеринбург#Без прав#Автомобилисты#Правила безопасности
Подпишитесь
Игра, оскорбления и разборки. С чего начался резонансный школьный конфликт в Тагиле
Вчера, 17:03
Тагильские ветераны гребного слалома завоевали награды в чемпионате памяти Халтуриной
Сегодня, 05:49
Водители застревают в колее на трамвайных путях в Нижнем Тагиле
Вчера, 19:29
Депутат и сын главы полиции Гаджи Абдулов прокомментировал нападение мигрантов
5 января, 14:40
Профилактический рейд проводят сотрудники МЧС в Нижнем Тагиле в новогодние каникулы
Вчера, 19:44
Суженый в зеркале и кошка у порога. Лучшие гадания на Святки в 2024 году
Вчера, 04:00