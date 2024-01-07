16-летнего пропавшего подростка разыскивают семь дней в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Ориентировка размещена на поисковом сайте добровольцев. У Алексея худощавое телосложение, рост подростка составляет 160 сантиметров. Глаза пропавшего карие, а волосы — темно-русые.
В день пропажи был одет в кеды и штаны черного цвета, а также светло-коричневую куртку. При собой у молодого человека был темный рюкзак.
Волонтеры сообщили, что Алексей может находиться в любом районе и просят добровольцев о помощи в розыске.
Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивается без вести пропавший 19-летний Михаил Борюшкин. Его местонахождение неизвестно с 3 января 2024 года.