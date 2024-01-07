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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В Екатеринбурге пропал 16-летний подросток

16-летнего пропавшего подростка разыскивают семь дней в Екатеринбурге

7 января 2024, 13:55
Фото: 1MI

В Екатеринбурге пропал 16-летний подросток

С 1 января 2024 года в Екатеринбурге разыскивается 16-летний Алексей Кравчук. Его поисками занимаются волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка размещена на поисковом сайте добровольцев. У Алексея худощавое телосложение, рост подростка составляет 160 сантиметров. Глаза пропавшего карие, а волосы — темно-русые.

В день пропажи был одет в кеды и штаны черного цвета, а также светло-коричневую куртку. При собой у молодого человека был темный рюкзак.

Волонтеры сообщили, что Алексей может находиться в любом районе и просят добровольцев о помощи в розыске.

Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивается без вести пропавший 19-летний Михаил Борюшкин. Его местонахождение неизвестно с 3 января 2024 года.

Стали известны подробности о пропавшем мужчине в Нижнем Тагиле
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