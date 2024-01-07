Бастрыкин заинтересовался делом об избиении школьницы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В отношении школьников, которые избили сверстницу, завели дело по факту нанесения вреда здоровью. Глава СКР отдал поручение провести расследование данного происшествия, а также принять необходимые меры, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, ЧП произошло 29 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле около школы No56. После нападения пострадавшая девочка оказалась в больнице. Известно, что ссора у них произошла из-за аккаунта в онлайн-игре.
Между ребятами произошла разборка, которая закончилась избиением. Родителей подростков привлекли к ответственности за плохое воспитание детей.