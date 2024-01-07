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В СК поставили на контроль дело об избиении девочки в Нижнем Тагиле

Бастрыкин заинтересовался делом об избиении школьницы в Нижнем Тагиле

7 января 2024, 10:25
Фото: 1MI

В СК поставили на контроль дело об избиении девочки в Нижнем Тагиле

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о двух братьях, которые напали на девочку в Нижнем Тагиле.

В отношении школьников, которые избили сверстницу, завели дело по факту нанесения вреда здоровью. Глава СКР отдал поручение провести расследование данного происшествия, а также принять необходимые меры, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ЧП произошло 29 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле около школы No56. После нападения пострадавшая девочка оказалась в больнице. Известно, что ссора у них произошла из-за аккаунта в онлайн-игре.

Между ребятами произошла разборка, которая закончилась избиением. Родителей подростков привлекли к ответственности за плохое воспитание детей.

К конфликту между девочкой и мигрантами в Тагиле могут иметь отношение 12 учеников
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