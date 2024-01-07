Будет день и будет хлеб: разбираемся с ассортиментом в магазинах Тагила в каникулы

В «Пятерочке» хлеб и булочки с начинкой можно найти на двух стеллажах. В отличие от первых двух торговых точек, здесь нет отдельного стеллажа для тагильских батонов, их можно найти на общих полках. Зато представлен широкий выбор выпечки собственного производства, отличающейся свежестью и дешевизной. Полки не пустуют, выбор есть, но, как и везде, привозного не так много.