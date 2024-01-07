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Ассортимент хлеба снизился в Нижнем Тагиле в новогодние каникулы

Будет день и будет хлеб: разбираемся с ассортиментом в магазинах Тагила в каникулы

7 января 2024, 11:50
Фото: 1MI

Ассортимент хлеба снизился в Нижнем Тагиле в новогодние каникулы

После появившихся сообщений об исчезновении хлебной продукции с прилавков Екатеринбурга в первые дни новогодних каникул, редакция TagilCity.ru решила проверить так ли это на самом деле.

В рамках исследования ассортимента мы 4 января посетили три крупных магазина Вагонки:

  • «Монетка» (улица Бобкова, 6а);
  • «Магнит» (улица Бобкова, 11);
  • «Пятерочка» (улица Юности, 16а).

Ассортимент хлеба в магазине «Монетка» в новогодние каникулы

Для хлебобулочных изделий внутри отведено 5 стеллажей, на одном из них расположена свежая продукция, представленная «Тагилхлебом». Второй стеллаж занимают сушки, сухари, пряники. Прочая выпечка — булочки, слойки и лаваши от различных поставщиков размещены на третьем стеллаже и присутствуют в широком ассортименте. Остальные стеллажи не отличаются такой же заполненностью товаром, основную долю составляет тагильский бренд.

Мы с семьей обычно едим хлеб «Смак», но в первые дни январских каникул его практически не было в продаже, — делится с редакцией посетитель Анатолий.
Фото: tagilcity.ru

Ассортимент хлеба в магазине «Магнит» в новогодние каникулы

Из 4 стеллажей, самый заполненный с полками горячей продукции «Тагилхлеба». Пряники, сушки и сухари вынесены на отдельные стеллажи. Первые два стеллажа с хлебом и батонами наполовину пусты. Некоторые поставщики, присутствовавшие в ассортименте до каникул, не представили свою продукцию. Слойки, сладкие булочки с начинками располагаются на третьем стеллаже в достаточном количестве. Как и в первом магазине, самый богатый ассортимент у Нижнетагильского хлебозавода.

Фото: tagilcity.ru

Ассортимент хлеба в магазине «Пятерочка» в новогодние каникулы

В «Пятерочке» хлеб и булочки с начинкой можно найти на двух стеллажах. В отличие от первых двух торговых точек, здесь нет отдельного стеллажа для тагильских батонов, их можно найти на общих полках. Зато представлен широкий выбор выпечки собственного производства, отличающейся свежестью и дешевизной. Полки не пустуют, выбор есть, но, как и везде, привозного не так много.

Фото: tagilcity.ru

Таким образом, в каникулы можно не найти какие-то привычные привозные бренды, но жители Нижнего Тагила могут без проблем купить к столу свежий хлеб.

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