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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Мужчина был сбит машиной в ожидании сотрудников ГИБДД после ДТП в Екатеринбурге

Дважды пострадал: мужчина после ДТП был сбит автомобилем в Екатеринбурге

7 января 2024, 12:24
Фото: 1MI

Мужчина был сбит машиной в ожидании сотрудников ГИБДД после ДТП в Екатеринбурге

Двойное дорожное происшествие со свердловчанином произошло на Кольцовском тракте в Екатеринбурге.

Житель Екатеринбурга, передвигаясь на личном автомобиле со своей семьей по Кольцовскому тракту неподалеку от озера Рамадa, угодил в ДТП — в его машину Nissan врезалась «ГАЗель». После столкновения грузовик покинул место аварии. Владелец иномарки вышел из салона иномарки для оценки ущерба и вызова сотрудников ГИБДД. В этот момент его сбил автомобиль, за рулем которого находилась женщина, сообщает telegram-канал Ural Mash.

В месте аварии 4-бальная пробкаВ месте аварии 4-бальная пробка
В месте аварии 4-бальная пробка
Фото: Яндекс Карты

Сейчас движение на указанном участке дороги затруднено. Пробка имеет протяженность два километра. По данным сервиса «Яндекс Карты», дорожная ситуация в месте аварии оценивается в 4 балла. Многие пользователи оставляют в картах предупреждающие комментарии.

У мужчины несколько травм: открытый перелом ноги и ЧМТ. Женщина-водитель также пострадала, у нее перелом правой руки и нескольких ребер.

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