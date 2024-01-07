Дважды пострадал: мужчина после ДТП был сбит автомобилем в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга, передвигаясь на личном автомобиле со своей семьей по Кольцовскому тракту неподалеку от озера Рамадa, угодил в ДТП — в его машину Nissan врезалась «ГАЗель». После столкновения грузовик покинул место аварии. Владелец иномарки вышел из салона иномарки для оценки ущерба и вызова сотрудников ГИБДД. В этот момент его сбил автомобиль, за рулем которого находилась женщина, сообщает telegram-канал Ural Mash.