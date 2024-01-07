Дважды пострадал: мужчина после ДТП был сбит автомобилем в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Житель Екатеринбурга, передвигаясь на личном автомобиле со своей семьей по Кольцовскому тракту неподалеку от озера Рамадa, угодил в ДТП — в его машину Nissan врезалась «ГАЗель». После столкновения грузовик покинул место аварии. Владелец иномарки вышел из салона иномарки для оценки ущерба и вызова сотрудников ГИБДД. В этот момент его сбил автомобиль, за рулем которого находилась женщина, сообщает telegram-канал Ural Mash.
Сейчас движение на указанном участке дороги затруднено. Пробка имеет протяженность два километра. По данным сервиса «Яндекс Карты», дорожная ситуация в месте аварии оценивается в 4 балла. Многие пользователи оставляют в картах предупреждающие комментарии.
У мужчины несколько травм: открытый перелом ноги и ЧМТ. Женщина-водитель также пострадала, у нее перелом правой руки и нескольких ребер.
Сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле в рождество проводят профилактический рейд с детьми.