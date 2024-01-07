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Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Мужчина с игрушечным пистолетом украл бутылку водки в Екатеринбурге

«Это ограбление»: мужчина с пистолетом в руках напал на магазин в Екатеринбурге

7 января 2024, 06:09
Фото: 1MI

Мужчина с игрушечным пистолетом украл бутылку водки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге местный житель ворвался в супермаркет, вооружившись игрушечным оружием, украл товар. Инцидент произошел 5 января 2024 года.

Мужчина ворвался в супермаркет с криком: «Это ограбление». При этом он держал в руках предмет, похожий на пистолет. Далее екатеринбуржец схватил бутылку водки и ушел, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

В этот же день сотрудники полиции нашли вора. По словам горожанина, он взял с собой игрушечный пистолет. При этом он не смог внятно объяснить мотивацию своих действий, так как уже употребил алкоголь.

Видео: МВД по Екатеринбургу

Выяснилось, что задержанный ранее был судим пять раз. В отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге два подростка украли из супермаркета коньяк на 15 тысяч рублей.

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