«Это ограбление»: мужчина с пистолетом в руках напал на магазин в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Мужчина ворвался в супермаркет с криком: «Это ограбление». При этом он держал в руках предмет, похожий на пистолет. Далее екатеринбуржец схватил бутылку водки и ушел, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
В этот же день сотрудники полиции нашли вора. По словам горожанина, он взял с собой игрушечный пистолет. При этом он не смог внятно объяснить мотивацию своих действий, так как уже употребил алкоголь.
Выяснилось, что задержанный ранее был судим пять раз. В отношении него возбудили уголовное дело.
Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге два подростка украли из супермаркета коньяк на 15 тысяч рублей.