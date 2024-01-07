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Published Сегодня, 11:43

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Updated Сегодня, 11:43

«Горка»: о правилах безопасного поведения напоминают в ГИБДД жителям Нижнего Тагила

«Горка»: о правилах безопасного поведения напоминают в ГИБДД жителям Нижнего Тагила

7 января 2024, 11:43
Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД
С детьми и их родителями сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила проводят беседы о безопасности в дни отдыха в рамках рейдов под кодовыми названиями «Горка» и «Рождественские каникулы!».

На ледовых городках, в местах максимального сосредоточения людей юным собеседникам в присутствии мам и пап напоминают о ПДД. Родителям — о необходимости проведения бесед с детьми о дорожной безопасности.

Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД

7 января инспекторы объяснили горожанам, как правильно пересекать проезжую часть, о дорожных «ловушках» и о безопасных способах катания на коньках и тюбингах. Полицейские вручили детям памятки и сладости.

А в частном секторе Дзержинского района сотрудники МЧС проводят профилактику на тему пожарной безопасности.

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