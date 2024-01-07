«Горка»: о правилах безопасного поведения напоминают в ГИБДД жителям Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
На ледовых городках, в местах максимального сосредоточения людей юным собеседникам в присутствии мам и пап напоминают о ПДД. Родителям — о необходимости проведения бесед с детьми о дорожной безопасности.
7 января инспекторы объяснили горожанам, как правильно пересекать проезжую часть, о дорожных «ловушках» и о безопасных способах катания на коньках и тюбингах. Полицейские вручили детям памятки и сладости.
А в частном секторе Дзержинского района сотрудники МЧС проводят профилактику на тему пожарной безопасности.