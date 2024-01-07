Мальчик в Краснотурьинске чуть не утонул на пруду

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Ребенок шел по пруду вместе с мужчиной. Когда мальчик провалился и стал тонуть, мужчина извлек его из пруда и затем позвонил в 112, рассказали в Telegram-канале «Краснотурьинск Live».
Сотрудники экстренной службы, которые приехали на место происшествия, минут 15 расчищали дорогу до острова, где находились мальчик и мужчина. Обоих после спасения отвезли в медучреждение, так как у них было обморожение. Известно, что сейчас с ними все в порядке.
Напомним, 3 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле мужчина, отправившийся на пруд рыбачить, провалился под лед. Вскоре его вытащили из воды спасатели.