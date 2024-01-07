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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Ребенок провалился под лед на пруду в Краснотурьинске

Мальчик в Краснотурьинске чуть не утонул на пруду

7 января 2024, 05:33
Фото: 1MI

Ребенок провалился под лед на пруду в Краснотурьинске

В Краснотурьинске мальчик шел по пруду и провалился под лед. Инцидент произошел вечером 6 января 2024 года.

Ребенок шел по пруду вместе с мужчиной. Когда мальчик провалился и стал тонуть, мужчина извлек его из пруда и затем позвонил в 112, рассказали в Telegram-канале «Краснотурьинск Live».

Сотрудники экстренной службы, которые приехали на место происшествия, минут 15 расчищали дорогу до острова, где находились мальчик и мужчина. Обоих после спасения отвезли в медучреждение, так как у них было обморожение. Известно, что сейчас с ними все в порядке.

Напомним, 3 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле мужчина, отправившийся на пруд рыбачить, провалился под лед. Вскоре его вытащили из воды спасатели.

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