Мальчик в Краснотурьинске чуть не утонул на пруду

Сотрудники экстренной службы, которые приехали на место происшествия, минут 15 расчищали дорогу до острова, где находились мальчик и мужчина. Обоих после спасения отвезли в медучреждение, так как у них было обморожение. Известно, что сейчас с ними все в порядке.