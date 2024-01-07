На 39% увеличилось количество вакансий в Свердловской области в 2023 году

На текущий момент максимально популярны HR-партнеры и бизнес-тренеры. Востребованность в этих специалистах выросла на 91% к предыдущему периоду. На втором месте идут агенты по страхованию (прирост 87%), следующую позицию занимают менеджеры по туризму и специалисты по бронированию туров и гостиниц (+75%). Инвесторы и услуги консалтинга замыкают список популярных специальностей. По ним прирост составил 69%, сообщает HH.ru.