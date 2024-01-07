tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Работодателям не хватает специалистов в Свердловской области

На 39% увеличилось количество вакансий в Свердловской области в 2023 году

7 января 2024, 14:30
Фото: 1MI

Работодателям не хватает специалистов в Свердловской области

В декабре 2023 года искали работу 123 тысячи жителей Свердловской области, что в среднем составляет 2,5 вакансии на одно предложение.

На текущий момент максимально популярны HR-партнеры и бизнес-тренеры. Востребованность в этих специалистах выросла на 91% к предыдущему периоду. На втором месте идут агенты по страхованию (прирост 87%), следующую позицию занимают менеджеры по туризму и специалисты по бронированию туров и гостиниц (+75%). Инвесторы и услуги консалтинга замыкают список популярных специальностей. По ним прирост составил 69%, сообщает HH.ru.

А вот количество анкет увеличилось лишь на 4%. Чаще всего соискатели ищут работу на производстве, в сельском хозяйстве, в области добычи сырья и сервисного обслуживания.

Ранее сообщалось, где и кем можно подработать в январские каникулы.

До 550 тысяч и переезд в Тайланд: рынок высокооплачиваемых вакансий в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Топ-менеджерам в Екатеринбурге в 2023 году предлагали зарплату в 170 тысячАстролог рассказала, когда лучше всего искать работу и подписывать бумаги в 2024 годуЖизнь после праздников: треть свердловчан скучает по своей работе
#Александра Логинова#Свердловская область#Работа#Работодатель#Работодатели#Вакансия#Труд#Вакансии#Поиск работы#Ярмарка вакансий#Екатеринбург
Подпишитесь
Игра, оскорбления и разборки. С чего начался резонансный школьный конфликт в Тагиле
Вчера, 17:03
Тагильские ветераны гребного слалома завоевали награды в чемпионате памяти Халтуриной
Сегодня, 05:49
Водители застревают в колее на трамвайных путях в Нижнем Тагиле
Вчера, 19:29
Депутат и сын главы полиции Гаджи Абдулов прокомментировал нападение мигрантов
5 января, 14:40
Профилактический рейд проводят сотрудники МЧС в Нижнем Тагиле в новогодние каникулы
Вчера, 19:44
Суженый в зеркале и кошка у порога. Лучшие гадания на Святки в 2024 году
Вчера, 04:00