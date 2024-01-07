На «Бентли» по встречке и без прав: ГИБДД устанавливает детали ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Мужчина за рулем автомобиля Bentley, двигаясь в направлении Арамиля, выскочил на встречную полосу, допустив столкновение с автомобилем «УА3». В результате аварии четыре человека получили травмы. Людям оказывают медицинскую помощь, сообщает ГИБДД Свердловской области в telegram-канале.
Инспекторами установлено, что водитель иномарки лишен водительских прав.
Движение на участке дороги затруднено, организована проверка.
Напоминаем, за 5 дней январских каникул областные автоинспекторы выявили 110 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и 102 автомобилиста без прав управления.