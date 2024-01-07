На «Бентли» по встречке и без прав: ГИБДД устанавливает детали ДТП в Екатеринбурге

Мужчина за рулем автомобиля Bentley, двигаясь в направлении Арамиля, выскочил на встречную полосу, допустив столкновение с автомобилем «УА3». В результате аварии четыре человека получили травмы. Людям оказывают медицинскую помощь, сообщает ГИБДД Свердловской области в telegram-канале.