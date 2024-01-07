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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

На Урале водитель Bentley без прав выехал на встречную полосу, спровоцировав ДТП

На «Бентли» по встречке и без прав: ГИБДД устанавливает детали ДТП в Екатеринбурге

7 января 2024, 15:06
Фото: ГИБДД Свердловской области

На Урале водитель Bentley без прав выехал на встречную полосу, спровоцировав ДТП

На Арамильском тракте в Екатеринбурге по пути в аэропорт «Кольцово» произошло ДТП, связанное с выездом на встречную полосу.

Мужчина за рулем автомобиля Bentley, двигаясь в направлении Арамиля, выскочил на встречную полосу, допустив столкновение с автомобилем «УА3». В результате аварии четыре человека получили травмы. Людям оказывают медицинскую помощь, сообщает ГИБДД Свердловской области в telegram-канале.

Инспекторами установлено, что водитель иномарки лишен водительских прав.

Движение на участке дороги затруднено, организована проверка.

Напоминаем, за 5 дней январских каникул областные автоинспекторы выявили 110 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и 102 автомобилиста без прав управления.

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#Происшествия#Транспорт#Александра Логинова#ДТП#ГИБДД#Лишение прав#ЧП#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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