Недетские разборки в школе, святочные гадания и что там с хлебом

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Резонансный конфликт между двумя братьями-азербайджанцами и их одноклассницей, который уже прогремел на всю страну, начался накануне со словесных оскорблений и лишь позже перерос в жестокое рукоприкладство. Источник TagilCity.ru, осведомленный обо всех подробностях истории, рассказал детали показаний свидетелей.
С древних времен люди стремятся узнать свое будущее и получить ответы, в том числе с помощью потусторонних сил. Святочные гадания считаются наиболее точными, так как в канун Рождества на землю спускается обитатели загробного мира. TagilCity.ru отыскал лучшие святочные гадания, чтобы вы могли выбрать самый интересный для себя.
После того, как появилась информация, что в магазинах Екатеринбурга исчез хлеб в начале новогодних выходных, редакция TagilCity.ru проверила эти сообщения на примере магазинов Вагонки. Пропали ли хлебобулочные изделия или это кто-то наводит панику, читайте в репортаже.
5 января в Нижнем Тагиле, в возрасте 56-лет умер Михаил Шитов, тренер по боксу, который воспитал не одно поколение тагильских спортсменов. Причины его смерти на данный момент неизвестны.
«Школа гребного слалома» в Нижнем Тагиле пригласила гостей на ежегодный чемпионат Свердловской области в память о Татьяне Халтуриной, мероприятие прошло еще 4 января. Эти соревнования в честь основателя школы уже более 20 лет собирают спортсменов Свердловской обстали и не только. Состязания прошли в новогодние каникулы в спортивном комплексе «Уралец». В них приняли участие спортсмены из Нижнего Тагила и Екатеринбурга.