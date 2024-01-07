Недетские разборки в школе, святочные гадания и что там с хлебом

«Школа гребного слалома» в Нижнем Тагиле пригласила гостей на ежегодный чемпионат Свердловской области в память о Татьяне Халтуриной, мероприятие прошло еще 4 января. Эти соревнования в честь основателя школы уже более 20 лет собирают спортсменов Свердловской обстали и не только. Состязания прошли в новогодние каникулы в спортивном комплексе «Уралец». В них приняли участие спортсмены из Нижнего Тагила и Екатеринбурга.