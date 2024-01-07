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Published Сегодня, 15:58

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Updated Сегодня, 16:00

Недетские разборки в школе, святочные гадания и что там с хлебом

Недетские разборки в школе, святочные гадания и что там с хлебом

7 января 2024, 15:58
Как начался конфликт в школе, который прогремел на всю страну. Какие гадания на святки самые лучшие. Пропал ли хлеб с полок, а также смерть детского тренера по боксу и чемпионат по слалому посвященный Халтуриной: самое важное, что произошло за 6 и 7 января в Нижнем Тагиле.

Резонансный конфликт между двумя братьями-азербайджанцами и их одноклассницей, который уже прогремел на всю страну, начался накануне со словесных оскорблений и лишь позже перерос в жестокое рукоприкладство. Источник TagilCity.ru, осведомленный обо всех подробностях истории, рассказал детали показаний свидетелей.

Игра, оскорбления и разборки. С чего начался резонансный школьный конфликт в Тагиле
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С древних времен люди стремятся узнать свое будущее и получить ответы, в том числе с помощью потусторонних сил. Святочные гадания считаются наиболее точными, так как в канун Рождества на землю спускается обитатели загробного мира. TagilCity.ru отыскал лучшие святочные гадания, чтобы вы могли выбрать самый интересный для себя.

Суженый в зеркале и кошка у порога. Лучшие гадания на Святки в 2024 году
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После того, как появилась информация, что в магазинах Екатеринбурга исчез хлеб в начале новогодних выходных, редакция TagilCity.ru проверила эти сообщения на примере магазинов Вагонки. Пропали ли хлебобулочные изделия или это кто-то наводит панику, читайте в репортаже.

Будет день и будет хлеб: разбираемся с ассортиментом в магазинах Тагила в каникулы
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5 января в Нижнем Тагиле, в возрасте 56-лет умер Михаил Шитов, тренер по боксу, который воспитал не одно поколение тагильских спортсменов. Причины его смерти на данный момент неизвестны.

«Готовил прекрасных боксеров»: в Нижнем Тагиле скончался детский тренер
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«Школа гребного слалома» в Нижнем Тагиле пригласила гостей на ежегодный чемпионат Свердловской области в память о Татьяне Халтуриной, мероприятие прошло еще 4 января. Эти соревнования в честь основателя школы уже более 20 лет собирают спортсменов Свердловской обстали и не только. Состязания прошли в новогодние каникулы в спортивном комплексе «Уралец». В них приняли участие спортсмены из Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Тагильские ветераны гребного слалома завоевали награды в чемпионате памяти Халтуриной
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Игра, оскорбления и разборки. С чего начался резонансный школьный конфликт в Тагиле
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